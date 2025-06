Bob Dylan anunció el lanzamiento de Point Blank (Quick Studies), un nuevo libro que reúne casi un centenar de dibujos en blanco y negro realizados entre 2021 y 2022. La obra será publicada por la editorial Simon & Schuster y estará disponible en librerías a partir del 18 de noviembre.

Los dibujos, que sirvieron como base para la exposición Point Blank inaugurada este año en la Galería Halcyon de Londres -que permanecerá abierta hasta el próximo domingo 6 de julio-, exploran retratos, paisajes y bodegones: desde “amantes en patines” hasta “un canal parisino”, pasando por una armadura, un cantante de karaoke y un rollo de cinta adhesiva. Las imágenes están acompañadas por breves viñetas en prosa escritas por Eddie Gorodetsky, Jackie Hamilton y Lucy Sante, colaboradores habituales del artista.

“El libro demuestra la maestría de Dylan para contar historias, crear atmósferas y provocar sentimientos”, afirmó Sean Manning, editor del proyecto. “Las imágenes son profundamente evocadoras, a la vez inocentes y hastiadas, alegres y desoladas, humorísticas y sensuales, enigmáticas y familiares”.

Este nuevo volumen continúa el camino visual iniciado con The Drawn Blank Series (2008) y Retrospectrum (2023), consolidando a Dylan como una figura clave en el arte audiovisual contemporáneo. Además, coincidiendo con el lanzamiento, Simon & Schuster publicará el audiolibro completo de Chronicles: Volume 1, las memorias publicadas en 2004, narradas esta vez por el actor Sean Penn.

A sus 84 años, Dylan sigue de gira como parte del Outlaw Music Festival Tour de Willie Nelson. Su primer show incluyó canciones que no interpretaba desde hacía más de una década y el debut de una versión de "A Rainy Night in Soho" de la agrupación anglo-irlandesa The Pogues. También puso voz al tráiler del próximo álbum de Machine Gun Kelly, Lost Americana.

El interés del legendario artista estadounidense por las artes visuales comenzó en los años sesenta, con dibujos y pinturas que han aparecido en portadas icónicas como Self Portrait y Music From Big Pink. Su vocación plástica ha acompañado su carrera musical y literaria, sumando ahora un nuevo capítulo con Point Blank.