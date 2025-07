Los Pumas "se entrenan igual a igual que los mejores equipos del mundo", aseguró el entrerriano Andrés Charadía, uno de los preparadores físicos del representativo albiceleste y tres veces representante olímpico en lanzamiento de martillo, quien elogió, en esta entrevista con Página/12, el programa "de selección y desarrollo de talentos, que asombra al mundo" y que implementó la Unión Argentina de Rugby (UAR). Charadía, de 58 años, premio Konex de platino en 1990, representó al país en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996, fue múltiple medallista panamericano; director técnico deportivo de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), trabajó después en Qatar, Sudáfrica y Arabia Saudita y el año pasado se integró al staff de los Pumas, que esta tarde, desde las 16.40, se medierán con su par de Inglaterra en el estadio UNO de Estudiantes de La Plata en un amistoso internacional.

–¿Que desafío profesional te generó ser parte del staff técnico de Los Pumas?

–El desafío más grande como staff dentro de Los Pumas era integrarme rápidamente a la dinámica que tenía el equipo completo. Tanto en la forma de trabajar de todo el staff como en la dinámica de los jugadores, siendo que éramos un par de nuevos integrantes que estaba formando Felipe (Contepomi) y la verdad es que aprender un poquito la dinámica y volcar las experiencias fue algo muy positivo, tanto para ellos como para mí. Fue un excelente trabajo, me encantó.

–¿La llamada para convocarte a Los Pumas de Felipe Contepomi te sorprendió? ¿Qué objetivos te trazó y a Juan Covassi, el otro preparador físico?

–Con respecto a la llamada de Felipe sí, me sorprendió. Sobre todo por el momento en que me encontraba. Fue una alegría muy grande que el head coach tenga en cuenta la trayectoria. El estaba buscando las piezas que encajaran dentro de ese equipo que estaba formando, llamado "grupo soporte" para poder darles lo mejor a los jugadores. Quería que sea una persona que viniera del mundo de los deportes en forma profesional, independiente, con gran conocimiento del trabajo de fuerza, abocado a un perfil atlético y, aparte de eso –que era la función principal–, también que integre el grupo de trabajo ayudando en otras áreas. La función principal era manejar el trabajo de fuerza de los jugadores. Y con Juan Covassi nos hicimos muy buenos amigos, con muy buena relación de trabajo. Él es el preparador físico principal de Los Pumas y lleva adelante muy bien todo el tema del trabajo de GPS y el trabajo coordinado de fuerza. Coordinamos excelente todo. Es muy buen compañero.

Andrés Charadía, exlanzador de martillo ahora integrante del staff de Los Pumas.

–En tu extensa carrera ¿qué representa estar ahora en Los Pumas?

–La carrera no termina nunca. Uno puede ir haciendo un montón de cosas, va acumulando un montón de experiencia, lo importante es la calidad de cada una. Haberme dado la oportunidad de trabajar en Los Pumas fue algo maravilloso, algo que no esperaba ni soñaba. Tener esa oportunidad y haberla aprovechado… es magnífico. Ver cómo se trabaja al detalle cada minuto, cada segundo con un equipo tan profesional como es el grupo soporte y los jugadores. Uno tiene que inmediatamente ponerse a la altura de la situación porque los rivales de Los Pumas: Francia, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica... son todos muy profesionales y trabajan al detalle permanentemente.

–Expresaste: "Para mí, el mayor desafío es encontrar la motivación de 30 jugadores, pero ha sido muy valorable que entiendan una nueva forma de laburar". Explica cuál es esa nueva forma, por favor.

–Una de las cosas que habíamos hablado con Felipe y con Juan era encontrar la motivación apropiada para los jugadores para que tengan el estímulo, para que vayan contentos al gimnasio, que cada acción que hagan tengan una motivación y sea un buen pasatiempo más allá de que uno gane o pierda y que siempre estén motivados. Ese fue el gran desafío que tuve porque dentro del trabajo de fuerza, dentro de un gimnasio, no siempre vas a encontrar motivación para los jugadores. Esa forma de trabajar implica que cada uno de los miembros del grupo soporte trate de encontrar algo para hacer mejores a los jugadores, sea en el día a día, en el entrenamiento directo o incluso en las conversaciones. El objetivo está en el proceso y no en el resultado.

–¿Con qué mundo te encontraste en el rugby? ¿Es como lo imaginaste?

–Sí, es como me lo imaginé. No me dejé llevar por nada y lo más lindo fue descubrirlo en el día a día. El mundo que me encontré en el rugby es muy profesional. Desde los jugadores hasta el staff, la gente de operaciones, la gente de marketing, el nutricionista, el médico, todo el mundo está muy empapado y es muy profesional. Cada uno trabaja al detalle y me parece que eso es lo fantástico de todo esto. Para tener grandes rendimientos tenés que estar realmente en los pequeños detalles de todas las cosas.

–¿La preparación física de Los Pumas está a la altura de los mejores del mundo?

–Desde hace tiempo, la Unión Argentina de Rugby (UAR) junto a los head coachs elaboraron el programa de alto rendimiento, que incluye un programa de selección de talentos y de desarrollo de estos talentos. No es casualidad que a esta altura se empiece a ver resultados. Los Pumas se entrenan igual que los mejores equipos a nivel internacional. El grupo soporte que tienen el seleccionado y las demás selecciones es de altísimo nivel, están muy capacitados y eso hace que se pueda competir de igual a igual.

–¿Esto en qué se advierte, más allá de la táctica y la estrategia que trabaje el entrenador?

–En el profesionalismo del staff, en la cantidad de datos que se obtienen, en el seguimiento que se hace a los jugadores; todo eso hizo que cada uno de los jugadores se torne más profesional en el sentido de cuidarse mucho y trabajar muy en serio cada uno de los detalles. Ellos son muy responsables de toda su preparación en forma general, mental, física y nutricional, por supuesto. Son muy cuidadosos, muy profesionales. Saben que tienen buenos profesionales y los aprovechan al máximo porque eso, automáticamente, los hace mejores y les prolonga su carrera deportiva. Es un trabajo de todos. Lo único que introduje fue darles un poquito más de motivación a las sesiones de gimnasio para que todos puedan estar motivados cada semana y puedan sacar el ciento por ciento dependiendo de las semanas de partidos.