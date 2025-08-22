El escándalo de las coimas empezó a escalar en el Congreso. La oposición ya puso en marcha los primeros movimientos para obligar al oficialismo a dar explicaciones. El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto para crear una comisión investigadora que indague sobre el entramado de retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y sus conexiones con el entorno presidencial.

A pesar de que el gobierno elige el silencio, el Jefe de Gabinete deberá presentarse en Diputados el próximo miércoles para brindar su informe mensual de gestión. La sesión ya fue convocada y promete ser tensa. Si bien la Casa Rosada buscará llevar un balance de sus políticas, el temario quedará inevitablemente atravesado por el caso Spagnuolo y las denuncias que salpican a Karina Milei y a los primos Menem.

En paralelo, el diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño pidió la interpelación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del Ministro de Salud, Mario Lugones, para que den detalles sobre el funcionamiento del organismo y el alcance de las acusaciones contra Diego Spagnuolo.



