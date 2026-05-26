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El País

Concentración en Plaza Lavalle

Clases públicas de la UBA frente a Tribunales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

UBA CLASES PÚBLICAS FRENTE A TRIBUNALES
UBA CLASES PÚBLICAS FRENTE A TRIBUNALES Guido Piotrkowski

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