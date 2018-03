"No le creemos nada a Macri. Si bajó la pobreza en este país es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara", exclamó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban "Gringo" Castro, en la puerta del Ministerio de Trabajo durante una movilización de las organizaciones populares para denunciar "un plan de ajuste" sobre los 28 mil planes del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA).

Las movilización de trabajadores y trabajadores nucleados en la CTEP, la Corriente Clasista y Combtiva (CCC) y Barrios de Pie denunció la falta de pago que sufren unos 500 trabajadores y advirtieron que podrían alcanzar las 28 mil. A pesar de la cantidad de personas afectadas y de la movilización que fue acompañada por representantes de la Juventud Sindical, ATE, CTA, SUTEBA, La Corriente Federal, Polo Obrero y el MST; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, decidió no recibir a los movimientos sociales que nuclean a un sector de trabajadores precarizados y horas después se mostró en Olivos junto al presidente Mauricio Macri celebrando los números oficiales de baja de la pobreza.

Ante la falta de respuesta del ministro Triaca, una comitiva de representantes de los organismos de base integrada por Castro, y los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Jerónimo Altschuler, se acercó hasta la Casa Rosada para insistir con el reclamo, pero solo fueron recibidos brevemente por un asistente del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"La decisión del Gobierno se enmarca en un plan de ajuste y nosotros le vamos a responder con organización popular en la calle, con movilización, con más unidad. Vamos a ir a hablar con cada sindicato de la CGT y de la CTA", aseguró Castro y anticipó que si el Gobierno no da respuesta la segunda semana de abril se llevará a cabo una jornada nacional de lucha con movilizaciones en las rutas de todo el país.

La fecha límite sobre la que alertan los movimientos sociales es el próximo 5 de mayo, cuando el Gobierno podría dejar caer los 28 mil planes de trabajo autogestionado. De todas formas, la alarma ya se encendió en los distintos movimientos de base. "En la CTEP tenemos caídos unos cinco mil y así en otras agrupaciones sociales del MST y del Polo Obrero", explicó Gildo Onorato, referente de la confederación de trabajadores.