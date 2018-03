Boca trabajó ayer con el foco puesto en el choque del domingo ante Talleres, su escolta en la Superliga. En la práctica realizada en Casa Amarilla, Guillermo Barros Schelotto dividió al plantel en dos grupos de siete jugadores para el reducido, donde se destacó Walter Bou, el ex Gimnasia que fue vinculado a un presunto hecho de violencia contra dos mujeres en la ciudad de Concordia –de donde es oriundo– y sobre el cual el fiscal general de esa ciudad, José Costa, dijo a medios locales que en el entredicho estuvieron vinculados familiares directos del jugador, pero que el futbolista no participó del incidente.

Del entrenamiento en el Complejo Pedro Pompilio no participaron los jugadores que viajaron para disputar amistosos con sus selecciones: Pablo Pérez y Cristian Pavón, en Argentina; Wilmar Barrios y Frank Fabra, en Colombia, y Nahitan Nández, en Uruguay. Tampoco trabajaron junto al grupo Carlos Tevez –allegados al Apache desmintieron que haya jugado un amistoso con los presos de la cárcel cordobesa de Bouwer– y Edwin Cardona, quienes estuvieron por segundo día consecutivo en el gimnasio y en kinesiología, en busca de recuperarse de sus lesiones. El que sí completó las tareas diagramadas por el cuerpo técnico fue Ramón Abila, y todo indica que jugaría desde el comienzo ante Talleres. Así las cosas, el Xeneize tendría una sola modificación respecto del que igualo 1 a 1 hace diez días ante Atlético Tucumán de visitante: la inclusión de Emanuel Reynoso por Tevez, pero en una posición de enganche y no de interno, como lo hizo en otras oportunidades. Así, el posible once del puntero del torneo será con Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Mas; Nández, Barrios, Pablo Pérez; Reynoso; Pavón, Abila.

De esta manera, se confirmaría la presunción de que Más seguiría como lateral izquierdo, a pesar de que Fabra ya cumplió con la fecha de suspensión por llegar a las cinco tarjetas amarillas. Vale recordar que el lateral colombiano –quien el martes no jugó para la selección Colombia en el amistoso ante Australia que termino 0 a 0 en Londres– viene de una floja actuación en la final de la Supercopa que Boca perdió por 2 a 0 ante River. Si a eso se suma que los dirigidos por Frank Kudelka aprovechan muy bien los extremos y que justamente el ex San Lorenzo tiene más marca que el colombiano, cierra perfectamente la ecuación para que el entrenador no haga cambios en el sector izquierdo de su defensa.