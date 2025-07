Luego del colapso energético que afectó gravemente a Mar del Plata por un masivo corte de gas derivado de una falla estructural en el sistema y las críticas al Gobierno nacional y al intendente Montenegro, la Provincia anunció una batería de obras en espacios públicos. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, visitó la ciudad y recorrió el inicio de los trabajos de renovación integral del proyecto principal: la Rambla de Mar del Plata. “Llegó el día de poner manos a la obra para que este lugar, que es de los más importantes por su valor patrimonial, vuelva a brillar como en sus mejores tiempos”, afirmó tras poner en marcha la obra.

La Rambla es mucho más que un sitio turístico. Es un espacio de encuentro que, según estimaciones oficiales, es utilizado por más de 200.000 personas cada año, tanto en actividades de ocio como deportivas. La puesta en valor apunta a que tanto residentes como turistas puedan circular sin problemas. “Da pena verla así, da pena que no tengamos posibilidades de disfrutar todos sus espacios, sus patrimonios, sus playas en las condiciones que realmente merecemos”, dijo el ministro.

Con una inversión estimada en casi 10.000 millones de pesos que es parte del proyecto macro provincial de haber duplicado la inversión en infraestructura con respecto a 2024 con una intervención de más de 38.000 metros cuadrados. Las obras de recuperación de la Rambla incluyen el cambio de solados, equipamiento urbano, sistema lumínico, restauración de esculturas icónicas como los lobos marinos, y la mejora de las estructuras de piedra, rampas y escaleras.

Actualmente, la Rambla conserva baldosas originales que conviven con otras colocadas en diferentes etapas. El proyecto prevé conservar cerca del 30 por ciento de las piezas originales y reemplazar el resto por nuevas, respetando el diseño. “Es una obra integral, estructural, que va a reconstruir todos los desagües, todos los pluviales, que va a ser el recambio de toda la iluminación, que va a poner en valor todo el espacio verde, pero que fundamentalmente va a cambiar lo que tiene que ver con un equipamiento que está realmente en un estado muy deplorable”, explicó Katopodis.

En paralelo a la Rambla, el gobierno provincial lleva adelante otras intervenciones como la repavimentación de la autopista Buenos Aires-La Plata y su conexión con Mar del Plata como parte de una decisión política del gobernador Axel Kicillof. “Estamos repavimentando de punta a punta la autopista, la autovía de la Plata-Mar del Plata, y después Mar del Plata-la Plata, en ambos sentidos, por primera vez va a quedar de punta a punta repavimentada, va a quedar a nueva”, destacó Katopodis. Esta obra es considerada fundamental para el desarrollo turístico y productivo de la región durante los meses de verano cuando aumenta el tránsito de vehículos. De esta manera, con la batería de obras junto a la Rambla se buscará beneficiar a más de 600 mil marplatenses y a quienes acudan al distrito como turistas.





“Dos años sin obra pública nacional es gravísimo”

“Dos años sin obra pública nacional, eso es gravísimo, dos años, no dos meses. Dos años. Es el mensaje de obra pública nunca más en la Argentina. Eso es matarnos, eso es un suicidio”. Según cifras compartidas por el propio ministro, la parálisis de proyectos nacionales ya dejó más de 100.000 trabajadores de la construcción sin empleo. “Ya se destruyeron 100.000 puestos de trabajo del sector de la construcción que quedaron en la calle”, afirmó.

La crítica a la falta de planificación nacional fue directa. “La no inversión en infraestructura, la no planificación del actual gobierno nacional y de cualquier gobierno es más que negativa. Tenemos que entender como sociedad que la inversión en infraestructura es la única que te permite el desarrollo, es la única que te permite anticipar y prevenir colapsos como el que sufrió Mar del Plata”, expresó el ministro. Y subrayó que no es un problema de financiamiento sino de decisiones políticas: “No podemos quedarnos sin gas por 3, 4 días de un gran pico de frío en la mitad de la Argentina. Tenemos los recursos naturales, no es un problema de financiamiento, es un problema de planificación”.

Las intervenciones también alcanzan a obras en hospitales, barrios y vialidades de Mar del Plata. “Mar del Plata no la gobernamos nosotros, la gobierna otro sector político. No me importa. Voy a dialogar con Montenegro a pesar de que por supuesto tengo todas las diferencias y particularmente a la hora de pensar cómo resolver problemas”.

El ministro también hizo hincapié en el rol que deben asumir los sectores privados que operan en torno a la Rambla: “Es la primera vez que se hace una intervención de estas características”. Y agregó: “Nosotros vamos a trabajar con lo que tiene que ver toda la administración de ese espacio público, locales, concesiones, concesiones vencidas, sector privado, sector público”.

Desde su perspectiva, el Estado debe actuar como palanca de las transformaciones urbanas: “La inversión estatal como impulsora, como primer paso para que después la inversión privada acompañe y termine de garantizar que todo lo que está en ese lugar, locales, espacio público, realmente sea de la gente y esté al servicio y al disfrute de la gente y del turista”.