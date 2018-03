Los movimientos sociales marcharon al Ministerio de Trabajo para reclamar la continuidad de los programas laborales. Denunciaron que la cartera a cargo de Jorge Triaca dio de baja en febrero a más de 18 mil cooperativistas de la economía social, dejándolos sin ingresos y en la incertidumbre sobre su futuro. Los afectados son trabajadores del reciclaje de basura, de las fábricas recuperadas y de emprendimientos de los sectores vulnerables.

“Como a su empleada, Triaca manda a la c... de su madre a 18.647 trabajadores de la economía popular que participan en el Programa de Trabajo Autogestionado. La CTEP está yendo a exigir respeto”, anunció Juan Grabois ayer por la mañana, cuando las columnas de la organización, junto a Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa salían de la Plaza Constitución rumbo al Bajo. La movilización cruzó la ciudad por la Avenida 9 de Julio y, aunque se hizo notar a fuerza de complicar el tránsito, en el ministerio nadie los recibió. Los dirigentes decidieron llevar la marcha a la Casa Rosada, donde Jefatura de Gabinete envió a una persona a recibirles el petitorio. Horas más tarde, Triaca se mostraba en Olivos junto al presidente Mauricio Macri, celebrando los números oficiales sobre la evolución de la pobreza.

En la CTEP explicaron que el Gobierno aprovechó el traspaso del Programa de Trabajo Autogestionado desde la cartera de Triaca a la de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, para ralear el número de beneficiarios. Los cooperativistas iban a ser pasados en tres tandas. La primera se concretó, pero la segunda quedó “caída”, lo que motivó la protesta de ayer. El temor es que, además, con la tercera tanda pase lo mismo y el número de afectados aumente. La fecha límite sobre la que alertan los movimientos sociales es el próximo 5 de mayo, cuando el Gobierno podría dejar caer los 28 mil planes de trabajo autogestionado.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la CTEP, explicó que las tres organizaciones “teníamos firmado un acuerdo, y hubo una resolución del Ministerio de Trabajo, de que todos los programas de trabajo autogestionado pasaban como Salario Social Complementario a Desarrollo Social, a medida que se iba terminando el período. Ahora nos enteramos que hay trabajadores y trabajadoras que no están cobrando y tampoco nos aseguran que lo vayan a hacer. No vamos a permitir que no se cumplan los acuerdos preexistentes”.

Otras organizaciones de menor peso se movilizaron también para denunciar la baja de programas de entrenamiento laboral, también dependientes del Ministerio de Trabajo. En este caso, la cartera de Triaca informó haber realizado controles en los que detectó que los beneficiarios no estaban desarrollando ninguna contraprestación. Los movimientos de base replican que el motivo real para estas bajas es la decisión del Gobierno de recortar progresivamente el gasto social.

“Estas medidas se enmarcan en un plan de ajuste y nosotros le vamos a responder con organización popular en la calle, con movilización, con más unidad. Vamos a ir a hablar con cada sindicato de la CGT y de la CTA”, aseguró Castro sobre el punto.

La marcha fue también un escenario desde el que los dirigentes sociales contestaron las declaraciones del presidente Mauricio Macri sobre la baja de la pobreza. “Con las últimas medidas que tomó el Gobierno, como la Reforma Previsional, los recortes en los programas de empleo, y la caída en el consumo, es clarísimo que los niveles de pobreza están por sobre el 30 por ciento de la población. Nos preocupa no sólo la dura realidad social, sino además los números engañosos y falsos de mejoras en indicadores sociales”, señaló Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

“No le creemos nada a Macri. Si bajó la pobreza en este país, es porque subió la indigencia, que no sean miserables, que no nos mientan en la cara”, agregó Castro.

Acompañaron a los manifestantes delegaciones de la Juventud Sindical, la ATE, la CTA, el Suteba, la Corriente Federal, el Polo Obrero, el Frente Darío Santillán, el Frente Barrial 19 de diciembre, el Frente de Organizaciones en Lucha y el MST, entre otros. Además de la protesta en Capital, hubo marchas a las delegaciones de Trabajo en otros puntos del interior del país.