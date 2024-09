Se conocieron nuevas imágenes de Fabiola Yañez golpeada. Según fuentes judiciales, se trata de al menos cinco selfies tomadas en 2021 por la propia Yañez en la cama de la Quinta de Olivos, donde se ve el hematoma en el ojo derecho que -de acuerdo con la denuncia judicial- le dejó su entonces pareja Alberto Fernández, quien aparece de fondo en una de las fotografías, durmiendo. Las imágenes fueron difundidas en medios de comunicación y aún no ingresaron al expediente, aseguraron las fuentes en diálogo con Noticias Argentinas.

Página/12 decidió no publicar las fotografías porque, tal como sostienen abogadas especializadas en los derechos de la mujer, sin la autorización de Yañez implican una revictimización.

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, 'que me hiciste'. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”, había relatado Yañez sobre el golpe que dio origen a ese hematoma, del que ya se conocían fotos.

“Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, dijo en la denuncia judicial.

Tanto Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial (UPM), como Federico Alem, otro médico de la UPM, reconocieron semanas atrás ante el fiscal Ramiro González haber atendido a Yañez por un moretón en el ojo en 2021. Ambos sostuvieron que la versión que recibieron de parte de la entonces primera dama y del presidente fue que se trató de un "golpe involuntario" en la intimidad de la pareja.

Nuevas pruebas y la declaración de la mamá de Fabiola

Esta semana, la querella aportó nuevas pruebas a la causa, entre ellas fotografías y un audio en el que se escucha a Fernández y Yañez conversando sobre una serie televisiva. En ese audio, el entonces presidente insulta a Yañez reiteradas veces.

También se conocieron conversaciones que la pareja mantuvo por chat, que comprobarían que Yañez se mudó a la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos porque estaba cansada de la violencia y el maltrato del exjefe de Estado.

Este jueves, además, Miriam Verdugo, madre de Fabiola Yañez, declaró ante el fiscal Ramiro González y aseguró haber visto al exmandatario empujar a su hija cuando estaba embarazada de Francisco.

"La zamarreo y empujó", provocándole una caída al piso, describió. En ese momento, afirmó Verdugo, la exprimera dama llevaba 8 meses de gestación.

En su declaración, también contó que estuvo presente el día que Fernández envió a un asistente con un sobre con dinero para que Fabiola Yañez se hiciera un aborto en 2016.

“El gordo Rodríguez le llevó la noche anterior un sobre con papel madera con plata para que se saque al nene al día siguiente”, dijo.

Consultada sobre otros hechos de violencia, mencionó una noche que escuchó gritos en el chalet de Olivos e ingresó al dormitorio en el que estaba su hija. “Ella se estaba agarrando la cara y cuando corrió su mano pude ver que tenía cinco dedos marcados en el rostro”, relató.

Verdugo fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía, aunque su testimonio se fue retrasando y recién se presentó este jueves.

En un principio, la madre de Yañez iba declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a la exprimera dama, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.