noche finalmente comenzaron aparecer las primeras imágenes de Fabiola Yañez con violentas marcas de golpes en un ojo, en la cara y en los brazos. También se difundieron mensajes de chats con el expresidente Alberto Fernández. "Venís golpeándome tres días seguidos", reprochó ella en uno de los mensajes más duros de una sucesión donde la referencia a la violencia aparece de manera constante. "Todo el tiempo me golpeas", dice ella en otro tramo. Pagina/12 consultó con abogadas feministas y decidió no publicar las fotografías de la exprimera dama porque sin su autorización implican una revictimazación. Ayer Fabiola decidió nombrar a una nueva abogada en la causa contra el expresidente por violencia de género, en la que le endilgó golpes físicos y "terrorismo psicológico". En lugar de Juan Pablo Fioribello, denunciado por violación de secreto y por asesorar a ambos a la vez, su representación como víctima será asumida por Mariana Gallego, una especialista en derecho de familia conocida por haber estado al frente de casos vinculados con celebridades como Mirtha Legrand y Juana Viale. Mientras tanto, el juez federal Julián Ercolini ordenó reforzar su custodia y mandó a Madrid dos efectivos de la Policía Federal para eso.



La serie de chat fueron difundidos anoche tarde por el portal Infobae.

-- Esto no funciona así --escribió ella en uno de los diálogos de la serie. "Todo el tiempo me golpeas. Es insólito", continúa en otro tramo. Y luego: "No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación".



En las capturas también aparecen respuestas del exmandatario. "Pero terminá de discutir --le dice--, al final terminamos peleando nosotros por todos los demas. Por favor, vení". Ella responde a su vez. Le dice: "Me volves a pegar. Estas loco". Y él replica: "Me siento mal". En ese contexto aparece aquella respuesta del incio. Ella dice: "Venis golpeándome tres días seguidos", durante un intercambio que por momento suena incoherente y en el que ella le dice acto seguido: "Cuando me samarreaste me dejaste moretones".



La sucesión de mensajes publicados anoche con la serie de fotografías y diálogos entre los dos en distintos momentos de la relación de pareja provocó un nuevo tembladeral político en las redes con AF apuntado en primera línea. Los trolls del oficialismo y primeras líneas del Gobierno no tardaron en salir rápidamente a hacer más leña del árbol caído, con el mismo caranchismo del primer día.



Cambio de abogada

En tanto, este jueves por la mañana Yañez mantuvo una entrevista por videoconferencia, desde España, donde vive, con profesionales de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, según informan profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). Ya el fiscal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación, le había informado la posibilidad de recibir contención y acompañamiento de estos equipos que dependen de la Procuración General de la Nación. Le había explicado también los pasos a seguir.

Fioribello había sido abogado de ambos en el expediente judicial sobre la fiesta en Olivos. Fue a quien contactó el juez federal Ercolini cuando en medio de la investigación sobre la contratación de seguros de Nación Seguros por parte de organismos del Estado, fueron hallados chats entre Fabiola y María Cantero, secretaria de Fernández, que darían cuenta de hechos de violencia de género. Cantero y su marido están imputados por la cuestión de los seguros. Lo que hizo el juez fue informar la existencia de ese material, que incluiría fotos, para que Yáñez decidiera si quería hacer la denuncia. Fioribello relató que a raíz de que esto se hizo público Fabiola le había hecho referencia a una discusión fuerte de pareja, pero no a golpes, y que no denunció. Pero esta semana la propia Fabiola se contactó con el juzgado para denunciar y ahí el abogado dijo a los medios que ella le había comentado "no aguanto más, lo acabo de denunciar". Que le habló de golpes y amenazas de parte del expresidente. Describió que estaba muy angustiada.

Hasta ahora el expresidente no designó abogado, pero es inminente. Al hacerse pública la denuncia de su exesposa difundió un comunicado que decía: “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

El abogado Fioribello admitió que estaba en una encrucijada frente al código de ética que regula la actividad de los abogados/as dado que los había asesorado a los dos, aunque en este caso sostuvo que estaría del lado de Fabiola, como víctima. Otro abogado, Jeremías Rodríguez, lo denunció ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. El escrito que presentó lo señala por "violar el secreto profesional de sus clientes, asesorar simultáneamente a dos personas con intereses opuestos y ventilar hechos en un expediente de carácter reservado, en la denuncia de violencia de género realizada por la señora ex primera dama....".

A la abogada Gallego --pareja del mediático abogado Mauricio D'Alessandro-- le toca ahora elaborar la estrategia. Yáñez tendrá que ratificar su denuncia y describir en detalle los hechos para que avance la investigación. Ante Ercolini había explicado su decisión de concretar la denuncia porque estaba "padeciendo lo que definió como ´terrorismo psicológico´ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente". Así lo explicaba la resolución del juez que le prohibió a Fernández salir del país y le puso una perimetral que le impide acercarse a Fabiola a menos de 500 metros.

En tanto, Ercolini libró oficio al Ministerio de Seguridad el martes pasado para reforzar la custodia. Ayer se supo que tras el pedido, el Gobierno aceptó instrumentar de manera rápida el relevo del personal que actualmente está en la capital de España en función de custodia y sumar un efectivo más. “Van a salir entre esta noche y mañana”, revelaron fuentes del caso. Desde el ministerio ayer trascendió que el juez sólo les pidió las custodias. El tema de la custodia sigue estando a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, es decir de la Karina Milei pero hasta ayer había discusiones porque las partidas corresponden a presupuesto del ministerio de Bullrich.



Alberto Fernández sigue recluido en su departamento del edificio de Puerto Madero. Según trascendió uno de sus hermanos se acercó a acompañarlo. Cada vez más aislado, anoche el exmandatario insistía que las fotos eran falsas y volvieron a saltar las alertas por su estado emocional.