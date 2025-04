El presidente Javier Milei reveló que le pidió "perdón" a Jorge Bergoglio en la última charla que mantuvo con él. En declaraciones radiales, destacó: "Le pedí perdón a Francisco cuando lo vi". Habló antes de concurrir al funeral que se celebró este sábado en la Plaza de San Pedro, que definió como la despedida "del argentino más importante de la historia".

Milei se mostró arrepentido de algunas declaraciones que había manifestado sobre Francisco. "Tomé conciencia desde que soy presidente", y dijo que Bergoglio no lo tomó personal: "No te calentés, es un error de juventud", afirmó que le respondió. "Ha sido el líder espiritual de cerca de dos mil millones de humanos", destacó.

En los años previos a su llegada a la Casa Rosada, Milei se cansó de lanzar improperios contra Jorge Bergoglio en las redes sociales. El más famoso fue en una entrevista televisiva, en la que, exaltado, lo definió como "representante del maligno en la Tierra". En su viaje a Roma, Milei llegó tarde al velatorio que concluyó el viernes y no pudo estar frente al féretro abierto de Bergoglio. El motivo: salió tarde de la Argentina por la ceremonia de agasajo al economista español Jesús Huerta de Soto en el instituto universitario Eseade.

Milei habló de su relación con Macri

Además de las declaraciones sobre Francisco, Milei se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri: "No estamos teniendo diálogo, él decidió involucrarse en la campaña en la Ciudad. Como toda campaña, hay pirotecnia, todas esas cosas".

En declaraciones a Radio Mitre consideró: "Hay que tomárselo con tranquilidad, hay que entender que estamos en el medio de la campaña electoral, a mí la verdad que todo ese ruido de la política, yo tengo que ocuparme de cuestiones más complicadas".

También apuntó que "termina la campaña y se termina, está todo bien. He vivido varias campañas y no voy a entrar en ninguna lógica destructiva y no voy a guardar rencor porque entiendo como funcionan las campañas. Las cosas no son tan así, después va a bajar toda la espuma de esto y se van a acomodar los tantos y vamos a estar juntos como corresponde".

Milei almorzó con Georgia Meloni

A la espera de un eventual encuentro en Roma con Donald Trump que no está previsto en agenda, Milei almorzó después del funeral con Georgia Meloni. La premier italiana saludó con cariño al licenciado en Economía en la mañana de este sábado durante las exequias de Francisco. No trascendieron los temas que hablaron en la comida.