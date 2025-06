Anita Q era el nombre de la marca de indumentaria de Ana Clara Tarquini, quien comenzó a diseñar sus propias colecciones de ropa en 2012. En 2020, luego de abrir un local justo antes de la pandemia, se vio obligada a cerrarlo. Lo tomó como “una señal del universo” y se reinventó: comenzó a dar talleres de costura presenciales y se convirtió en la influencer Anita Q, con más de 115 mil seguidores en Instagram y más de 21 mil en YouTube. Se inscribe dentro del movimiento de moda lenta y apunta a una “revolución” que permita apropiarse de la indumentaria y también del cuerpo como soporte de cualquier vestimenta.

Anita presentó ayer, en el Museo Estévez de Rosario, su libro Guía básica de costura (Autoayuda para iniciar en la costura y revolucionar nuestros cuerpos), una propuesta para “todas las personas que desean iniciarse en la costura. Es un arma poderosa que manifiesta la creatividad, la imaginación, la práctica, pero también la reflexión, la dedicación, la paciencia y la autonomía como herramientas básicas para hacer una revolución”. Es lo que promete, y cumple, el libro financiado por el programa Espacio Santa Fe.

“Esta guía la empecé haciendo anotaciones, pensando que no hay tanta información. Hay libros de diseño, hay libros de arte, pero no hay libros de costura. De hecho, cuando yo estudié diseño, la costura no aparecía, estaba bastante invisible”, dice Anita. Empezó a coser “de una manera autodidacta” y se apoyó en un saber transmitido oralmente.

Así nació la propuesta de recuperar información. Si bien recurría a las viejas revistas Burda heredadas de su abuela, no encontraba tanto material sistematizado. “Empecé a hacer anotaciones para dárselas a las alumnas y alumnos que venían a mi taller, y además para hacer contenido para las redes sociales. En un principio fue para conseguir personas que quisieran aprender a coser, porque me parece una locura que alguien quiera venir a coser en la era de la instantaneidad y del consumo”, cuenta a Las12.

Por eso Anita Q generó contenido para informar que “existe la posibilidad de coser, que es una herramienta buenísima para autogestionar nuestra propia ropa, o incluso para conectar con el presente y hacer una actividad que nos aleje de las pantallas, de las noticias, y también para recuperar y reciclar ropa, o crear la propia”.

En el libro, enmarca su trabajo. “Otro disparador que incentivó la búsqueda de alternativas fue la observación de impactos negativos que emergen de la industria de la moda -y del consumo en general- como la contaminación ambiental y la explotación laboral”.

Para ella, la docencia es un “modo de resistencia”: brinda clases de diseño, moldería y costura para que las personas creen y confeccionen sus propias prendas, abriendo su taller particular a la comunidad. Así, le da visibilidad al trabajo detrás de cada prenda y difunde otras formas de consumir moda, más lenta y consciente.

La recolección de información fue tan interactiva como el libro que creó. “Empecé a recolectar un montón de información, técnicas y cosas que iba aprendiendo al mismo tiempo que enseñaba. Porque lo que tienen las cosas manuales es que se pueden aprender y hacer de muchas maneras. Entonces empecé a recuperar esas técnicas, anotarlas, y surgió la posibilidad de armar un libro. Me parecía que no existía algo así como un libro de recetas de cocina... pero de costura”.

¿Por qué el manual es interactivo? Tiene varios espacios en blanco, pensados para ser completados por quienes leen, surgieron de la propia experiencia de Anita Q. “Así como en las clases me doy cuenta de que muchas veces llegan personas que ya tienen algún conocimiento y hacen algo de otra manera, diferente a como lo aprendí yo, me parecía muy bueno habilitar esa voz de las otras personas que cosen y que aprenden mientras practican”.

La idea es que “cada persona pueda recuperar su conocimiento, eso que descubre a medida que va experimentando”.

En el libro, Anita Q parte de una pregunta provocadora: “¿Para qué coser si es más fácil y más barato comprar ropa en liquidación?” Y responde: “En un mundo donde la industria de la moda impone estereotipos y tendencias que no siempre se ajustan a nuestras necesidades y deseos, la costura se presenta como una herramienta revolucionaria. Coser nos independiza de los patrones hegemónicos y nos permite crear nuestra propia moda, hecha a nuestra medida en todo sentido”.

A Anita Q le cuesta definirse. “¿Qué soy? ¿Artista, diseñadora, profe de costura? Nada me termina de definir. Tampoco me considero emprendedora. Soy un poco de todo”.

“Me considero apasionada de la costura. La costura me salvó más de una vez y creo que a muchas personas les puede pasar lo mismo”, se anima y arenga a otres a intentarlo. “Me dediqué de lleno a dar clases, a difundir la costura, hacerla visible —ya que tan invisible es—, y también a hablar sobre moda sustentable. Pensarla desde un lugar activo, para cualquier persona, sin que haga falta ser diseñadora para ser parte de la moda, elegir qué ponerse y crear”.

Su apuesta es difundir una convicción: que todas las personas pueden “ser creativas, vestirse diferente, vestirse como quieran. No hace falta tener ni mucho dinero ni mucho conocimiento”.

“La costura es una herramienta que nos empodera frente al sistema de moda rápida, que nos incita a consumir sin cesar, con precios bajos, pero a costa de la salud del planeta y la dignidad de los trabajadores”, sostiene el libro. Y concluye: “Al hacer nuestra propia ropa, arreglar, reutilizar o comprar usado, nos permitimos ser parte activa de una moda más consciente, lenta e inclusiva, donde podemos elegir cómo vestirnos sin estar sujetos a las tendencias ni ser cómplices de esta industria tan cruel”.

Uno de los capítulos parte de otra pregunta: ¿Cuánto tiempo estuviste peleada con tu cuerpo?

“Es difícil poner en palabras tantos conceptos sin que sea abrumador. Cuando decimos que la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, puede sonar abrumador y a la vez es algo muy invisible. Me parece que está bueno recuperar esto de crear antes que consumir. Eso puede conectarnos también con nuestro cuerpo, habilitarlo como es, aceptar el cuerpo que tenemos, descubrir qué es la belleza para cada une, y no depender de lo que se usa, sino más bien del deseo, de poder encontrarnos con eso”, explica Anita.





Su taller se llama Taller Libre. “La costura nos conecta con el presente. Si no estamos viendo lo que hacemos en ese momento, nos equivocamos, se traba la máquina, empiezan los problemas. Por eso también está bueno estar acompañados y hacerlo en grupo”, analiza. Para ella, coser es también un puente temporal. “Nos conecta con un pasado, con recuperar el hacer manual, algo que traían nuestras abuelas, nuestras tías. De hecho, mucha gente que viene a mi taller empieza porque heredó una máquina. Y las máquinas, aunque estén viejas, siguen funcionando. Eso me parece muy interesante, ese costado emocional y sentimental”.

Manual de costura se presentó ayer en Rosario y ahora sigue su camino de lecturas. A Anita se la puede seguir en Instagram y YouTube.