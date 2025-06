La apertura de importaciones anunciada por el Gobierno Nacional pone en jaque a toda la cadena productiva textil y, en particular, al sector de la confección, que sostiene aproximadamente 150 mil puestos de trabajo en todo el país. Esta medida amenaza directamente la fuente de trabajo de miles de familias. A la situación marcada por la explotación y la informalidad, se le suma una crisis agravada por la caída del consumo interno, la pérdida de poder adquisitivo y la eliminación de programas de apoyo a la economía social (Salario Social Complementario, Monotributo social, microcréditos).

La baja de los aranceles para las importaciones del 35% al 20%, es una medida que es la gota que rebalsa el vaso. Desde que asumió el Gobierno Nacional, las importaciones textiles, al igual que otro montón de productos, se abrieron, esto viene a coronar ese proceso. Concretamente afecta nuestros puestos de trabajo porque hoy es más barato importar una prenda que producirla acá.

Es una medida que afecta directamente a las y los trabajadores, durante el verano seis máquinas de cada diez estaban sin producir. Hoy creemos que ese número, y más con esta última medida, se va a ir acrecentando, todavía no vimos la culminación de cómo va a repercutir este proceso en nuestras cooperativas. Siempre producimos por temporada, la producción para el verano comienza en invierno, ya la merma es grandísima, y sumado además las producciones se están haciendo a precios del 2022, hoy los compañeros perciben un salario que es el mismo con el que vivían hace casi tres años.

Esta medida viene a complicar más una realidad que ya está siendo extrema. Las cooperativas son de las organizaciones más resilientes, porque buscamos siempre una vuelta a la salida, pero esta vez la situación es más compleja.

Como federación, venimos de una asamblea con las cooperativas de todas las provincias y la realidad es que las compañeras y compañeros se están turnando las jornadas de trabajo por semana con acuerdos entre ellas y ellos y cuando no están produciendo, se ponen a buscar otras changas. Hay compañeros que tienen oficio de 15 o 20 años y están trabajando en cualquier otro rubro o changa que enganchen.

Desde que asumió este gobierno con la devaluación que hubo desde el principio, lo que afectó en primera medida fue el consumo interno. Cuando las y los trabajadores no tienen para comprar comida o le cuesta cada vez más comprarla, lo primero que dejan de hacer es comprar ropa. Nosotros sabemos que cada una de las medidas tomadas por este gobierno son en contra de la industria nacional y no es ningún eufemismo, es una realidad, es lo que nos sucede.

La industria textil produce sobre todo para el consumo interno en el país y abastece, sobre todo, al mercado interno. Cuando hay un ajuste lo primero que se pone en riesgo es este sector, baja el consumo y somos los primeros afectados .

En las acciones que toma el Gobierno Nacional hay un desinterés absoluto por quienes conformamos la clase trabajadora y tampoco tiene consideración por el empresariado nacional. Las medidas que toma solo favorecen a quienes están en la timba financiera, los grupos económicos que no producen, que se dedican a vender y especular, gobierna para ese grupo.

Al país se lo construye desde el trabajo, que además organiza la vida de las personas. La industria nacional es un sector muy grande, no solo el de la industria textil, toda la industria en general, construye identidad diariamente como lo hace la cultura nacional. Cuando se destruye todo ese proceso, se destruye algo que va más allá de cuatro años, por eso nos resulta tan preocupante esta situación, porque sabemos que las consecuencias de estas medidas no se van a ver a corto plazo o mediano plazo, la destrucción de la industria tiene que ver con destruir la identidad del país a largo plazo y nosotros somos parte de eso.

En otros momentos las cooperativas representamos una gran parte del PBI del país, producimos ganancias. Las cooperativas somos parte de la industria, y además lo hacemos a partir de otros lazos, otros conceptos, otros principios que hablan de una construcción mucho más solidaria de las y los trabajadores. Todo eso es lo que se va perdiendo de a poco con políticas como las que toma el Gobierno Nacional.

*Presidenta de la Red Textil Cooperativa.