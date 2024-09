Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, confirmó este jueves ante la Justicia haberle dado en 2021 globulitos de árnica a Fabiola Yañez para curarle un moretón en el ojo, aunque explicó que tanto ella como el exmandatario le dijeron que era producto de un "golpe involuntario".

Saavedra declaró como testigo durante cuatro horas en la fiscalía de Ramiro González, en el marco de la causa por violencia de género que la exprimera dama le inició a Fernández.

Según relató, el 26 de junio de 2021 Yañez lo llamó por teléfono y le contó que tenía un hematoma en uno de sus ojos. Saavedra no podía ir a la quinta presidencial porque tenía covid, así que "al ver que no revestía gravedad se le recomendó el tratamiento con árnica y heparina", explicó el médico.

Cuatro días después, Saavedra se acercó a Olivos y revisó personalmente a la exprimera dama: el moretón estaba menos intenso, pero seguía presente, así que le sugirió continuar con el tratamiento.

"Estaba en la residencia principal junto a Alberto Fernández y se los veía bien como pareja", dijo. Fue en ese momento, según relató ante la fiscalía, que le preguntó a Yañez qué había ocurrido y ambos le dijeron que se trató de un golpe involuntario.

En su declaración testimonial, Saavedra mostró la conversación de chat que mantuvo con Yañez, en la que le recetó la crema que se utiliza para tratar los hematomas. También contó que el día que fue a revisar a la exprimera dama del ojo estaba acordado que ella se juntaría con Fernández para firmar el consentimiento para la inseminación.

Sobre este último punto, según publicaron medios de comunicación, la querella argumentó que ser madre "era el sueño" de Yañez, por lo que "era lógico" que no denunciara en ese momento ser víctima de violencia de género.

Después de brindar detalles sobre el tratamiento del moretón, la fiscalía le preguntó a Saavedra si había visto a la exprimera dama con hematomas en otra ocasión, y aseguró que no, que esa fue la única vez. También dijo que no estaba al tanto de golpizas por parte de Fernández.

Según trascendió, Saavedra no mencionó en su declaración que Yañez tenga, como plantea la defensa del expresidente, alguna patología vinculada al alcohol o al consumo de alguna medicación.



El episodio que provocó el moretón, según la denuncia de Yañez, ocurrió en julio de 2021, luego de una discusión de pareja. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión", dijo la exprimera dama en su primera presentación ante la Justicia.

"Ese día -continuó Yañez- yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.