Carlos Tévez salió hoy al cruce de las versiones sobre su lesión muscular y aseguró que el desgarro en el sóleo fue por “un trabajo de potencia en el gimnasio” y no por las “barbaridades” que se difundieron: durante un partido con presos en una cárcel o jugando al golf.

El delantero de Boca dijo que la lesión ocurrió el miércoles de la semana pasada y que el viernes “estuve en kinesiología esperando una progresión, y como no la veía me hice un estudio. Ahí aparece el desgarro en el sóleo". Por la lesión no se puso plazos para su vuelta a las canchas.

“Acá me lesioné en el gimnasio y se dijeron barbaridades. Imaginate si decía que me había lesionado en el auto. No voy a ser tan boludo de exponerme e ir a una cárcel”, remarcó Tévez. “Tengo que seguir progresando y seguir metiéndole. Es hora de callarse la boca, y romperse el culo en la cancha”, agregó.

Sobre los rumores respecto del origen de la lesión, aseguró “como digo la verdad empiezan a especular con lo del golf o en una cárcel” y que “yo siempre digo la verdad, sea políticamente correcto o no". De cara al futuro, con un Boca que se juega el campeonato sin él en cancha, remarcó que es “un momento difícil para el equipo”, dado que “me gustaría estar adentro de la cancha y acompañar a mis compañeros”.

Finalmente, se refirió a la derrota de Boca frente a River en la final de la Supercopa. “Regalamos la primera media hora, donde ellos se dieron cuenta que podían ganar el partido”, manifestó por TyC Sports. Y sobre el hecho de haber expuesto a su compañero Edwin Cardona en los medios tras la derrota, estimó que “nunca hablé de un jugador en particular” y que tiene una buena relación con el colombiano. “Todo lo que hablamos fue de la puerta para adentro y está todo bien. Si le cayó mal y luego eso se hizo público, pido disculpas”.