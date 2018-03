El Ministerio de Salud porteño lanzó hoy un alerta tras confirmar un caso de sarampión de una beba de ocho meses, residente en la Ciudad de Buenos Aires, que comenzó con síntomas hace una semana. La beba “no presenta antecedentes de vacunación por ser menor de un año. La investigación epidemiológica de contactos y búsqueda de fuentes de infección se encuentra en curso", informaron desde la cartera de Salud local.

El año pasado, cuatro países del continente habían informado sobre casos de sarampión. En lo que va de 2018, ya son nueve los países afectados. El brote tuvo su origen en Venezuela, donde se detectaron casi 900 casos. Brasil y Colombia confirmaron casos en personas procedentes de Venezuela.

El sarampión es una enfermedad viral aguda, cuyos síntomas son fiebre, conjuntivitis, catarro y erupciones en la cara que se propagan al tronco y a los miembros. Provoca complicaciones como diarrea, otitis, neumonía y meningoencefalitis. Se contagia de persona a persona y el período de incubación de diez días desde la exposición hasta que hay fiebre, y de dos semanas desde su comienzo hasta que se produce la erupción.

La enfermedad no tiene tratamiento específico, pero se puede prevenir a través de la vacuna. Si afecta a chicos, estos no deben asistir a la escuela hasta una semana después que apareció la erupción. En hospitales debe haber un aislamiento respiratorio estricto.

A los viajeros se recomienda verificar el esquema de vacunación completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación. Si no se cuenta con las dos dosis recomendadas, hay que vacunarse al menos quince días antes de viajar. Los niños entre seis y once años deben recibir una dosis de vacuna triple si viajan a áreas con presencia del virus. La dosis no se debe considerar parte del esquema de vacunación. Si hay síntomas (fiebre y erupción cutánea) durante el viaje o en las tres semanas posteriores al regreso, se debe consultar al médico y no concurrir a lugares públicos hasta no tener el alta.