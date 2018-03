La confrontación electoral no está lejos y para Carlos Zannini el peronismo deberá jugar un rol de articulador de la oposición con la que tendrá que conformar un frente que, según sus palabras, debe ser “amplísimo” para volver a convocar incluso a los que votaron al macrismo en la segunda vuelta de 2015.

–En las elecciones 2017 el oficialismo obtuvo un resultado favorable. ¿Qué tiene que hacer la oposición?

–Tiene que crecer el apoyo a posiciones como la de Unidad Ciudadana. Es la hora de construir una nueva mayoría para la que hay que diseñar un nuevo programa que atraiga a todos aquellos que se están desilusionando del Gobierno y están perdiendo derechos. Hay que ser fieles a ese programa y comprometerse con la ciudadanía diciendo que nosotros vamos a cumplir. Nosotros tenemos un prestigio porque hicimos mucho más de lo que prometimos en 2003. Eso nos puede servir para que nos crean lo vamos a hacer. Creo que debemos hacer un frente pero ya no digo amplio sino amplísimo que busque a todos los que acuerden en una serie de puntos donde la Argentina no puede perder soberanía, libertad y democracia.

–¿Cuál es el rol del peronismo en ese frente?

–No quiero decir el rol de siempre porque parecería que no decir nada pero en estos tiempos de modernidad líquida, hay muchos que se olvidaron la historia. El peronismo siempre ha sido el eje de estos movimientos nacionales y populares y no imagino porque no lo será en esta oportunidad.

–Hay muchos dirigentes del peronismo que se resisten a la participación del kirchnerismo...

–Bueno, bueno… ya comprenderán. Lo que está claro es que la única táctica que tiene el gobierno es dividir al peronismo. Habrá compañeros que deberán reflexionar si son usados con su división y habrá otros compañeros que deberán reflexionar para saber convocar a los que se sienten excluidos de este frente del que hablo. Por eso no le pongo ni candidato ni límites sino digo que tenemos que hablarle a ese sujeto popular que está agredido por este gobierno y tenemos que representarlo de la mejor manera posible. Lo que me interesa es dialogar con esa persona que votó pensando que era necesario un cambio, que estaba cansada de esos 12 años y advierto que no faltó mucho, apenas un punto en 2015. Ese 51 por ciento se formó con muchos enojos y por qué no podemos formar una mayoría del mismo tipo con todos esos enojos que hay con Macri. Pero este va a tener mucha más coherencia porque tendrá la defensa de la patria, del jubilados, del trabajador, la defensa de la educación y salud pública, de la ciencia argentina.