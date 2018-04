BRUJAS

“¡A las brujas no las quemaron por malas. Las quemaron por inteligentes, por rebeldes, por libres, por practicar abortos, porque se resistieron a ser violadas, las quemaron por lesbianas! A pura furia arranca el documental de Carmen Rojas Gamarra sobre la escena punk feminista, queer y transfeminista de Madrid, analizando la filosofía y música de las bandas junto a las influencias de las Bikini Kill de Kathleen Hanna y el camino trazado por su movimiento Riot Grrrl en los años 90. Por la movida pantalla desfila el punk crudo e irreverente de Violeta Vil, las Perra vieja y su himno Rompe con todo, las artivistas de Las Odio, Troika y la destrucción de las etiquetas, los ensayos de Genderlexx y el power dúo de Wanda y la mujer pantera. Pogo, distorsión y poéticas de la deconstrucción atentan contra los privilegios de la escena punk machista, con los instrumentos empuñados como armas de destrucción masiva de los privilegios y binarismos.

Sábado 14 a las 23:30, lunes 16 a las 18:15 y viernes 20 a las 20.50 en Village Recoleta, Vicente López 2050

KUSO

El culto a la escatología ha unido a parejas desenamoradas y hasta a pueblos enfrentados, encontrando en la fotogenia de la caca el motivo más sólido para celebrar el don de la vida. Con el mismo entusiasmo con el que Divine saboreaba un sorete de perro en la última escena de Pink Flamingos, Kuso provoca un nuevo big bang con el objeto de reordenar los fluidos corporales, invitando a insectos mutantes, y no por eso menos elegantes, y a criaturas antropomórficas a refugiarse en las profundidades de los principales orificios. No hay espacio para el asco en esta pieza surrealista y experimental en la que los cánones de belleza conservadores son aplastados por los forúnculos purulentos que invaden los rostros humanos, y donde todo aquello que deseche el cuerpo es reutilizado y valorado como huevos de esturión. Dirigida por el DJ y productor musical estadounidense Flying Lotus, esta ópera prima con identidad estética de video clip psicodélico no concibe al erotismo sin un espíritu queer que abra de manera infinita las posibilidades de placer extremo

Viernes 13 a las 21 y sábado 14 a las 23:45 en Village Recoleta, martes 17 a las 22.45 en Arteplex Belgrano

MUJER NÓMADE

Narrada en primera persona por Esther Díaz, doctora en Filosofía, escritora y referente obligatoria de la filosofía y el pensamiento contemporáneo, el film de Martín Farina se inaugura con una impactante crónica de las fantasías, orgías sexuales, drogas, alcohol y éxtasis dionisíaco por los que transitó durante su vida. Entre archivos de disertaciones televisivas sobre la tiranía de la belleza y revistas culturales que opinan desde su tapa sobre su “irreverente vida sexual”, Esther abre las puertas de su presente y pasado en el que habitan libros de su autoría como La sexualidad y el poder, La filosofía de Michel Foucault, El himen como obstáculo epistemológico o Entre la tecnociencia y el deseo, sumando viajes, postmodernismo, posporno, dildos, máquinas y relatos de violencias cotidianas. Una crónica visual sobre la libertad sexual y la experimentación, habitada por universos oníricos y vértigos, especialmente cuando, como ella misma señala, se logra ser nómade sin moverse del lugar.

Lunes 16 a las 23:10 y miércoles 18 a las 17:30 en Village Recoleta, domingo 22 a las 21 en El Cultural, Paraná y Sarmiento

ATÉ QUE O PORNO NOS SEPARE

Luego de retratar a un singular pastor veaintañero que se paseaba por las montañas del valle Serra da Estrela (Ainda Há Pastores?, 2006), y de acercar el proceso de interpretación de un actor con la intimidad de un hospital psiquiátrico (Pára-me de repente o pensamento, 2014), el gran documentalista portugués Jorge Pelicano se adentra en los sentimientos contradictorios que invaden a una madre conservadora cuando descubre, por las redes sociales, que el hijo que llevó en sus entrañas es el primer actor pornográfico portugués premiado internacionalmente. Pelicano acompaña cotidianamente, y en silencio, a Eulália mientras intenta descifrar a la distancia la nueva identidad de su primogénito, ahora apodado Fostter Riviera, su nombre artístico, entre videos donde expone los músculos de su cuerpo y fotografías que desnudan el placer gay. Un historia de amores, desilusiones y desencuentros entre una madre religiosa que se debate entre lo que cree y siente, y un hijo seguro y orgulloso de su sexualidad y profesión, a quien ya, muy lejos de casa, poco le importa la aceptación ajena.

Domingo 15 a las 22:50 en Artemultiplex Belgrano, Cabildo 2829, Martes 17 a las 14 en Village Recoleta y domingo 22 a las 23 en Village Caballito.

SURVIVAL EN NEUKÖLLN

Escrita, producida y dirigida por Rosa von Praunheim, el documental analiza los cambios y mitos que rodean al barrio berlinés de Neukölln, epicentro de la comunidad lgbti, su supuesta mala reputación por violencia e inseguridad y otros prejuicios. Voces experimentadas se dedican a profundizar sobre la revoltosa escena queer underground y a denunciar las trampas de la moda que lo quieren convertir hoy en un ambiente chic, con su consecuente alza de precios y especulación inmobiliaria. Junto a Rosa dialogan la artista, pintora y cantante “ocasionalmente travesti” Juwelia, un performer armenio realizador del video Save the Date, en el cual tiene sexo con 365 hombres durante un año para meditar sobre la soledad, la dulce voz de Enana Alassar, una cantante lesbiana refugiada de Siria o los directores de Schwuz, un centro de arte disidente en donde se realiza la fiesta Polymorphia, la atracción más interesante del barrio a cargo de la hipnótica Patsy l’Amour laLove.

Domingo 15 a las 15 y a las 21:20 en El Cultural, domingo 22 a las 22.30 en Village Recoleta

AQUÍ PARA SER ESCUCHADAS: LA HISTORIA DE THE SLITS

Usualmente olvidadas de la historia y la escena punk más radical, relegadas a segundo plano e injustamente ignoradas, The Slits fue una banda compuesta por mujeres, en una escena colmada por hombres, que fusionó el punk con el reggae en la Inglaterra de los años 70 durante el estallido del movimiento punk. Raras, queer, ingobernables y furiosas, The Slits dedicaron su distorsión y su cambiante y deliciosamente extraña imagen a provocarlo todo y a burlarse de la supuesta “normalidad” femenina para barrer con los cimientos machistas, los estereotipos y no dar descanso al desorden como única vía de liberación y expresión. Con un invaluable archivo de imágenes y sonidos, testimonios de Don Lets, Vivien Goldman, Gina Birch y Neneh Cherry, el documental de William Badgley es una gran oportunidad para hacer justicia punk, conocer la historia de las Slits y volver a casa rápido para escucharlas sin pausa.