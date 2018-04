El Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputará este viernes al psicólogo denunciado por abuso sexual. Germán C. era empleado administrativo en el área de atención a casos de violencia de género de la Municipalidad y el 28 de marzo pasado fue denunciado por una mujer que fue a pedir asesoramiento por un problema con el padre de uno de sus hijos. "Se me tiró encima, me besó y me tocaba por todos lados", dijo la mujer que logró escapar. Ahora la fiscal Nora Marull, a cargo de la acusación, lo imputará en libertad por el delito de abuso simple. Desde la Municipalidad lo apartaron del puesto y se inició un sumario administrativo.

El acusado tiene 45 años y la denunciante -que ayer amplió su denuncia en la Unidad de Delitos Sexuales de Fiscalía‑ es una mujer de 37, con tres hijos. La denuncia expresa que el profesional, que se desempeñaba como empleado administrativo, atendió a la víctima en un consultorio externo, por una situación que padecía con su ex pareja. La víctima reveló en la presentación judicial que una vez en el consultorio, el profesional intentó abusar sexualmente de ella, pero ella alcanzó a empujarlo y escapó. Luego fue a la oficina para contarles lo sucedido a las responsables del área de atención a la víctima, que la convencieron de hacer la presentación judicial, ya que la conocen porque vende viandas allí.

Tras la denuncia, ayer la secretaria de Promoción Social del municipio, Laura Capilla (foto) , ordenó apartar del puesto en esa dependencia al profesional señalado como abusador e iniciarle un sumario administrativo.

Por su parte, el gremio de docentes universitarios (COAD) solicitó a las autoridades de la Facultad de Psicología de la UNR que hagan cumplir los procedimientos de protocolo para la atención en casos de violencia de género que rige en dicha facultad. "Consideramos de suma importancia la difusión de los hechos y actuar en consecuencia", dijo Laura Ferrer Varela, secretaria general.

La víctima vendía comida en la oficina municipal donde se desempeñaba C., y se sintió en confianza para consultarle por su situación. Si bien ella manifestó temor a cruzárselo nuevamente en el lugar, desde el municipio aseguraron que ayer no fue a la oficina y que será trasladado. En tanto, la mujer adelantó que hará una presentación en el Tribunal de Etica del Colegio de Psicólogos.