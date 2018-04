Con la misión acercar la ópera a un público masivo

This is Opera, una innovadora colección

Sus precedentes la avalan: casi medio millón de personas han visto Thi is Opera en España, país co- productor junto con Alemania. Una de las creaciones artísticas más emocionantes del ser humano es la ópera lírica, pero como reconocía el propio Richard Wagner, su estratificación por clases sociales es negativa. This is Opera busca romper esos clichés de una expresión artística tan selecta. Ramón Gener, director y presentador del programa, ofrece un recorrido cronológico por la historia del género y sus obras maestras, explicadas con auténtica pasión y profesionalismo.