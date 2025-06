¿Por qué Alexia Abaigar está presa?, la pregunta fue el centro de la conferencia de prensa convocada esta mañana en Tribunales. “Hace seis días que los abogados no podemos ver el expediente” dijo Daniel Llermanos, abogado de Alexia Abaigar, la mujer detenida el 25 de junio junto a su madre y a un amigo por tener la tarjeta azul de un vehículo presuntamente involucrado en una contravención: un pasacalle con texto insultante y la expansión de bosta en la vereda de la casa del diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert. A través de un oficio, a las 24 horas liberaron al hombre detenido y a las 48 horas a la madre, durante todo ese lapso de tiempo estuvieron incomunicadas.

Esta mañana estuvieron presentes diputadas y diputados, organismos de derechos humanos, organizaciones feministas y organizaciones sociales que reclaman la libertad inmediata de la militante y funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

“¿Quién comete delitos? ¿Quién incita el odio? ¿Quién incita la violencia y quién daña a la democracia en nuestro país?” se preguntó Lucia Portos, referente de La Cámpora, militante feminista y funcionaria del Ministerio de Mujeres provincial. Colocó su teléfono en el micrófono para que las personas presentes escucharan un recorte de una entrevista de Jonatan Viale a José Luis Espert: “Colgás a cuatro o cinco delincuentes en la plaza pública, después de llenarlos de agujeros, sabes como no joden más con la gente de laburo. Como ejemplo: llénalo de balazos, colgajos en la plaza y deciles el próximo sos vos”

“Defender a ciegas no es posible y aún en este momento hay secreto de sumario”, dijo Llermanos y agregó que “iba a reclamar humanidad en este proceso ya que se estaba cumpliendo la profecía de Espert que es ´cárcel o bala´, bala con Pablo Grillo, cárcel con Alesia” declaró.

El caso está en el juzgado de San Isidro a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado que rechazó el pedido de excarcelación, quien a pocos minutos de conocerse la convocatoria de hoy ordenó el traslado de Alexia al penal de Ezeiza.

Alexia padece una enfermedad autoinmune que requiere determinado tipo de cuidados que no son posibles de proveer en el penal, por eso Llermanos pidió la prisión domiciliaria explicando que no hay ningún riesgo de que su representada entorpezca el proceso judicial.

Presa por mujer

“La utilización del aparato represivo del Estado en su máxima expresión, comandado por Bullrich y por Milei, y de la justicia federal, solamente por un poco bosta en una vereda, da cuenta del régimen de persecución política y destrucción del Estado de derecho al que estamos sometidos los argentinos y argentinas”, decía la convocatoria a la conferencia de prensa que se realizó con un desproporcionado operativo policial.

“Voy a hablar desde el lugar de haber diagnosticado desde principio de año a este gobierno como un gobierno fascista, podrá haber algunas disquisiciones teóricas sobre si es la palabra que corresponde, podemos decir neofascismo, podemos decir autoritarismo, pero claramente estamos en unas condiciones políticas a las que no nos enfrentábamos desde la dictadura”, dijo la referente feminista Marta Dillon que participó de la conferencia y remarcó que es lógico que hayan ido a buscar a una mujer que trabaja en el Ministerio de Mujeres y porque es un sector marcado como el enemigo.

“Estamos otra vez frente a un comportamiento por parte del poder judicial absolutamente arbitrario”, dijo la ministra del gobierno de Axel Kicillof, Estela Diaz: “Nos enteramos de la detención de Alexia Abaigar por Patricia Bulrich a través de un tuit. La detiene Patricia Bulrich, no el Poder Judicial. Alexia tendría que estar libre y que se investigue lo que se tenga que investigar en el hecho que están planteando, que es caca en la vereda de una casa de un diputado nacional”, explicó.

En la conferencia también estuvo presente Eduardo Tavani, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos quien destacó “que estamos en una situación compleja. Han quebrantado el pacto democrático que supimos conseguir a lo largo de tantos años de sacrificio, de lucha, de tanta sangre derramada”.

“Hace una década que venimos militando con alexia y con los compañeros y las compañeras de Vicente López y hace 5 años que trabajamos juntas en el Ministerio de Mujeres”, dijo Portos: “Nos dicen que ser funcionaria pública y ser militante no solamente es una vergüenza, sino que es un agravante de un ilícito en un país donde el presidente de la Nación estafó con la promoción de una criptomoneda a personas no solamente en Argentina, sino a nivel mundial y que se quiso despegar de eso diciendo que él era funcionario público en algunas horas y no funcionario público en otras horas”, destacó. “Sabemos que Alexia la está pasando cómo la está pasando porque es militante, porque es compañera, porque no se calla, porque lucha y porque es mujer y la vamos a defender por eso”, señaló.