Los comentarios sobre el gol de chilena de Cristiano Ronaldo a la Juventus se hicieron sentir en todo el ambiente futbolístico. El portugués no ha hecho sino cosechar elogios. Hasta que el entrenador del eterno rival del Real Madrid en la capital española relativizó la chilena y trajo al presente otro gol, que juzga más espectacular. Diego Simeone mandó a los periodistas españoles a ver la chilena que Enzo Francescoli hizo para River ante Polonia en el infartante amistoso de 1986.

Simeone respondía preguntas en conferencia de prensa, en la previa de la ida de los cuartos de final de la Europa League, instancia en que su equipo, el Atlético de Madrid, se mide al Sporting de Lisboa. “¿Tú podrías decir que es el mejor que has visto en tu carrera tanto de entrenador como de jugador?”, le inquirió un periodista sobre el gol del portugués. “Ví un montón”, respondió el DT argentino. “Vi una de Francescoli. ¿Vos lo viste? River-Polonia, andá a mirarlo. Acuérdense. Francescoli, 5-4 River-Polonia en Mar del Plata. Tremendo, mírenlo”, agregó.

“¿Es mejor que el de Cristiano?”, volvió al ataque el periodista. “Miralo y hablamos, porque si no no podemos hablar”, remató Simeone, antes de pasar a otro tema. La alusión no pasó desapercibida en los medios españoles, que así conocieron el momento culminante del River-Polonia disputado el 8 de febrero de 1986 en el estadio mundialista de Mar del Plata.

Fue un amistoso al que River llegó como cómodo líder del torneo 1986/86, en ese momento en receso y que ganaría con holgura, para luego hacerse de la Libertadores y la Intercontinental en ese 1986. Polonia había sido tercera en el mundial de España 82 y era cabeza de serie para México 86, torneo en el que llegó a octavos de final. En un partido vibrante y con cambios en el marcador, estaban 4-4 cuando, sobre el final, Francescoli realizó la chilena espectacular que le dio el triunfo a River. Una chilena inolvidable, que volvió al presente gracias a Simeone para compararla con la de Cristiano Ronaldo.