Un grupo de excancilleres latinoamericanos emitió una declaración pública en la que expresó su condena "enérgica" al gobierno de Benjamin Netanyahu y al Estado de Israel "por su acción indiscriminada contra la población civil en Gaza, al margen del Derecho Internacional y, especialmente, del Derecho Humanitario". "Es urgente que se acuerde el cese al fuego en todo el territorio de Gaza, que se permita el tránsito sin restricciones de la ayuda humanitaria", señala el texto que lleva la firma de los exministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Rafael Bielsa, Susana Malcorra, Felipe Solá y Jorge Taiana; de Chile José Miguel Insulza; de Perú Diego García Sayán; de Uruguay Rodolfo Nin y de Brasil Aloysio Nunes, entre otros.

"Desde que Israel rompiera unilateralmente con el cese del fuego el 18 de marzo, cerca de 2.000 palestinos han muerto en Gaza, la inmensa mayoría civiles. A pesar de que la situación humanitaria en Gaza es insostenible, el 5 de mayo el gabinete israelí acordó intensificar las acciones militares, lo que ha significado más muertes y destrucción", detallan los firmantes, agregando que la condena "se extiende, clara y categórica, contra la acción terrorista de la milicia Hamas contra la población civil en Israel, el 7 de octubre de 2023", que dejó 1.200 víctimas fatales, entre ellas varios niños y mujeres.

Frente a ese ataque armado le asistió a Israel el derecho a la legítima defensa, conforme a la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, los excancilleres denuncian "el ataque indiscriminado que han llevado a cabo el gobierno de Netanyahu contra la población civil en el territorio de Gaza, que ha costado la vida a 53 mil personas, decenas de miles de heridos y cientos de miles de damnificados y desplazados, además de la destrucción sistemática de buena parte de la infraestructura, incluyendo viviendas, barrios enteros, escuelas y hospitales".

El documento define como "particularmente grave" la negativa a permitir la ayuda humanitaria que la población requiere con urgencia, "generando un peligro de hambruna generalizada". Los excancilleres afirman que "nos asiste la convicción de que no habrá paz verdadera entre judíos y palestinos mientras no se reconozca la existencia de dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo uno al lado del otro, sobre la base de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. En ese sentido, pidieron "que las palabras y el llamamiento a la paz del recientemente electo Papa León XIV no caigan en el vacío".