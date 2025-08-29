El secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímico de Río Tercero, Lucas Felici, advirtió por la 750 sobre el dramático momento que atraviesa ese sector productivo y aseguró que las empresas, en general, están en “plan achique”.



Tras un año y medio de recesión económica, crisis y apertura indiscriminada de importaciones, las suspensiones y los retrasos en los pagos de aumentos se convierten en despidos directos que se contabilizan de a cientos.

Así lo explicó sobre lo que ocurre en la importante firma Petroquímica Río Tercero quien, dijo, desde octubre del año pasado ya lleva más de 330 despidos directos e indirectos.

“Desde octubre que la empresa viene, a cuenta gotas, echando a trabajadores. Llevamos cerca de 330 trabajadores entre directos e indirectos. Esta última ola de despidos, a partir del 14 de julio, fue de 125 trabajadores” explicó Felici.

Y añadió: “Y no pagaron ni siquiera las indemnizaciones. Como para agregarle algo a esta situación. Así que estamos tomando la fábrica hace un mes y medio y no tenemos respuestas”.

Según dijo, las respuestas no sólo no llegan desde la empresa, sino que tampoco obtuvieron una reacción del Gobierno de la provincia de Córdoba ni de la gestión de Javier Milei, que “no apuesta a la industria y por eso suceden este tipo de ajustes”.

Esto, sostuvo, también explica por qué “la situación es generalizada en todo el país”. “Hay un montón de suspenciones. Hay compañeros que pierden el trabajo. Porque las que no despiden, sacan retiros voluntarios”, dijo.

“Todas las empresas están en el plan achique. Obviamente que esto ocurre con la importación indiscriminada. Esto afecta terriblemente la producción argentina. Tenemos problemas en todo el país, esa es la realidad”, se lamentó.