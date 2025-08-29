El dirigente del partido UNITE, exconcejal de Rosario, José Bonacci, contó de primera mano el accidente que tuvo junto a su hija Rocío , diputada de La Libertad Avanza, cuando un auto oficial los trasladaba a cumplir sus funciones legislativas.

“Susto yo no tuve, Roció sí. A veces me da miedo que en los momentos complicados no tengo miedo”, afirmó José Bonacci en diálogo con la 750 y aseguró que los “salvó la zanja”.

“El auto se despistó 500 metros. Iba a 130 kms/h. En realidad la velocidad máxima en autopistas es de 130 kms/h, pero en el tramo Rosario-Campana es de 120 kms/h. 10 minutos antes, cuando estábamos por San Nicolás, vi el tacómetro y vi que estaba en 130 kms/h”, recordó.

Asimismo, apuntó hacia los responsables de los choferes oficiales, quienes los hacen trabajar varias horas con cortos períodos de descanso.

“En reiteradas oportunidades Rocío hizo mención de los excesos de velocidad que tienen los trabajadores del volante que, después de ciertas declaraciones de algunos diputados ayer, quizás quieren llegar rápido a la casa y nadie los controla”, denunció.

“El auto en el que viajabamos era un Nissan Sentra que tiene algunos elementos de seguridad como por ejemplo, si te desvías, te puede corregir levemente y te avisa. Me da la impresión que puede ser que estuviese desactivada esa opción. Cuando el chofer ayudó a bajar del auto a Rocío dijo 'me quedé dormido, me van a echar´. Y ahí lo vi y es gordito como yo. Los gorditos podemos tener apnea. Un segundo y fuiste”, advirtió.



El dirigente del partido UNITE, denunció la responsabilidad en el accidente del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Menem lo hizo”, dijo durante una entrevista por Radio 10 y lo acusó de haber desoído reclamos hechos por varios legisladores nacionales respecto de “la temeridad” en que trabajan los choferes de la cámara.

“Rocío y su personal de oficina en reiteradas ocasiones dejaron por escrito un reclamo en relación a la temeridad con que manejan los empleados de la Cámara; a 170 kilómetros por hora con horarios cortos de descanso”, aseguró.

Entonces “si vos le decís a tu jefe ‘mirá que manejan mal’ y eso no se mejora, hay una responsabilidad” por parte de los responsables de administrar ese servicio.