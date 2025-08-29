Cronograma del Gran Premio de Países Bajos de F1
Viernes 29 de agosto
- 07:30 | Práctica libre 1
- 11:00 | Práctica libre 2
Sábado 30 de agosto
- 06:30 |Práctica libre 3
- 10:00 | Clasificación
Domingo 31 de agosto
- 11:00 | Carrera
Cómo ver el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en vivo online o por TV
Toda la acción del Gran Premio de Países Bajos podrá verse en vivo a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. Otra alternativa es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Colapinto terminó la práctica en el puesto 18
El piloto argentino probó los neumáticos blandos y medios. A las 11.30 será la segunda práctica libre, bajo amenaza de lluvias.
Colapinto, en el puesto 17
El piloto argentino entró a boxes para volver a poner los neumáticos medios, mientras una nube amenaza con complicar la práctica libre 1.
Colapinto subió al puesto 13
Con neumáticos blandos, el piloto argentino mejoró sus tiempos.
Se reanudó la práctica libre 1
Los pilotos volvieron a la pista luego de que fuera retirado el auto de Kimi Antonelli.
Antonelli se fue de pista y hay banderas rojas
El joven piloto de Mercedes se despistó y terminó encajado en la leca contra las defensas, por lo que se frenó la práctica libre para poder retirar su auto.
Colapinto prueba con neumáticos medios
El argentino salió a la pista en Países Bajos con el juego de neumáticos amarillos, al igual que la mayoría de los demás pilotos.
Colapinto celebró su primer aniversario en la Fórmula 1
"¡Franco Colapinto correrá el resto de la temporada de la F1 con Williams!", fue la frase que lideró los canales, radios y portales en esa tarde del 27 de agosto de 2024.
Fue una revolución total, un argentino regresaba a la Fórmula 1 después de 23 años, cuando fue el turno de Gastón Mazzacane. Además, compartía escudería con Reutemann. El aura histórica y el delirio argentino, por supuesto, acompañaban la noticia.
"Es un honor hacer mi debut en la Fórmula 1 con Williams", fueron las primeras palabras de Colapinto como piloto oficial. A partir de ese momento, no dejó de ser protagonista.
Tenía 21 años y su debut sería en Italia. Primero fueron las hordas de hinchas que lo siguieron en cada rincón del mundo, fue la alegría por sumar puntos y también la desilusión por no ser convocado nuevamente.