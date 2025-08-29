Colapinto celebró su primer aniversario en la Fórmula 1

"¡Franco Colapinto correrá el resto de la temporada de la F1 con Williams!", fue la frase que lideró los canales, radios y portales en esa tarde del 27 de agosto de 2024.



Fue una revolución total, un argentino regresaba a la Fórmula 1 después de 23 años, cuando fue el turno de Gastón Mazzacane. Además, compartía escudería con Reutemann. El aura histórica y el delirio argentino, por supuesto, acompañaban la noticia.

"Es un honor hacer mi debut en la Fórmula 1 con Williams", fueron las primeras palabras de Colapinto como piloto oficial. A partir de ese momento, no dejó de ser protagonista.

Tenía 21 años y su debut sería en Italia. Primero fueron las hordas de hinchas que lo siguieron en cada rincón del mundo, fue la alegría por sumar puntos y también la desilusión por no ser convocado nuevamente.