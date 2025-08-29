Claudio Contardi presentó un recurso ante la Cámara de Casación para pedir la nulidad del juicio por el que fue condenado dos semanas atrás a 19 años de prisión por haber violado a la modelo y actriz Julieta Prandi cuando estaban casados.

El pasado 13 de agosto, tras un largo proceso judicial, el empresario fue sentenciado a pasar casi dós décadas en la cárcel por los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana, quienes además solicitaron su inmediata detención. Inmediatamente después de la condena, Claudio Nitzcaner renunció a ser el representante legal de Contardi.





Este viernes, no obstante, el nuevo abogado del condenado, Fernando Sicilia, presentó un escrito de más de 100 hojas en el que cuestionó el trabajo de los jueces.

El letrado consignó que la sentencia de los tres referentes del TOC Nº2 de Zárate Campana fue "mala" y "burda". Entre varios argumentos, se destaca el hecho de que Contardi no pudo acceder al juicio por jurados. Luego, se les cuestionó la imposibilidad de desarrollar una defensa eficaz. Por último, criticó la indeterminación del hecho acusatorio y las pericias y la calificaciones legal.

Sobre el juicio por jurado, Sicilia criticó que alguno de los jueces debería haber informado al acusado que era su derecho exigirlo. Aunque reconoció que anular el anterior y realizar un nuevo jucuio de este tipo de podía perjudicar a su representado (ya que podrían darle hasta 40 años de cárcel), lo consideró más justo.

Sicilia postuló que estratégicamente era conveniente un juicio por jurados porque para alcanzar un veredicto condenatorio se necesitan 10 voluntades, mientras que en un tribunal se necesitan 2. “Todas esas cosas se las tenían que explicar a Contardi en una audiencia, y no se la explicaron. Él no sabía nada”, afirmó el abogado.

“Contardi sabe el riesgo que esto conlleva. Si anulan el juicio y lo condenan por jurados, pueden darle hasta 40 años. Estamos trabajando porque no hubo un debido proceso", exlicó. Pedirán a Casación una fecha límite de seis meses para iniciar el juicio por jurados, en caso de que sea aceptado su pedido de nulidad.

En otra parte del escrito criticó los tiempos que se le otorgaron al acusado para acceder a una "defensa eficaz" tras la renuncia de Juan Carlos García Dietze, el primer abogado del empresario.

La causa había quedado posteriormente en manos del defensor oficial Jorge Costa, y según Sicilia, le otorgaron un día menos de lo permitido legalmente para que se preparara para representar a Contardi. “Ninguno de los dos defensores, ni el oficial ni (Claudio) Nitzcaner tuvieron tiempo para presentar una prueba de descargo”, señaló.

Por otro lado, entre los distintos planteos de Sicilia, hay uno que abre la posibilidad de que Contardi consiga la libertad condicional, y está relacionado con la indeterminación del hecho, es decir, que el delito acusatorio abarca un amplio período de tiempo (desde 2015 a 2018).

También criticó el funcionamiento de las pericias, al puntualizar que "para acreditar un grave daño a la salud tiene que haber una pericia, no pueden ser solo los peritos solicitados por Prandi".

“El agravante no debería aplicarse porque no tuvo control de la defensa. Son diálogos privados que tuvo con su psiquiatra. Tiene que haber una pericia de psicólogos y psiquiatras para acreditar el daño a la salud. Hay algunas inconsistencias en sus declaraciones“, agregó el letrado. Explicó que tanto García Dietze en su momento como Jorge Costa y Claudio Nitzcaner tuvieron oportunidad de presentar pruebas y no lo hicieron. “Presenté nueva prueba, es una metapericia presentada por una psicóloga donde se ataca el método de valoración que hicieron los jueces de los psicólogos".

El abogado también adelantó que pedirá los testimonios de la actual pareja de Contardi y de la primera esposa, con la que mantuvo una relación antes de estar con Julieta Prandi.

