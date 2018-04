Iapos

La obra social Iapos ‑la cobertura de salud que tiene el personal del Estado provincial‑ no cumple con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que establece la cobertura del 100% a cargo del agente de salud de diversos métodos anticonceptivos. Ante esto, presentamos un pedido de informes para que se informen los motivos por los cuales no se incluye en el Vademecum la cobertura de la totalidad de los medicamentos de uso anticonceptivo y porqué las drogas de uso anticonceptivo no tienen cobertura del 100% para los y las afiliadas.

Al consultar en el Vademécum de Iapos el listado de medicamentos de anticonceptivos hormonales de uso sistémico, solo encontramos las drogas Levonorgestrel y Etinilestradiol combinada con Levonorgestrel, todas con sistema de cobertura incompleto: una parte a cargo de la obra social y otra parte a cargo de la persona afiliada, incumpliendo con la cobertura del 100% a cargo del Agente del Seguro de Salud.

A esto se suma que no están incluidas la totalidad de las drogas que la ley nacional establece en el Programa de salud sexual y procreación responsable. Tal incumplimiento despierta, también, la preocupación sobre si Iapos hace efectiva o no la cobertura al 100% de métodos anticonceptivos no farmacológicos como ser DIU, preservativos, diafragmas y espermicidas.

Silvia Augsburger y

Rubén Giustiniani

Diputados de Igualdad y Participación