"Ay Karina, ustedes detestan a los habitantes del conurbano, nos desprecian", respondió la intedenta de Quilmes, Mayra Mendoza, al salir al cruce de las declaraciones de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Es que la hermana del presidente Javier Milei, en busca de disciplinar a los trolls de "Las Fuerzas del Cielo" que fueron desplazados en el armado de listas para las legislativas bonaerenses, justificó el armado de La Libertad Avanza con el PRO diciendo que el objetivo es "destruir" los "restos del viejo sistema".

Mendoza, que tendrá el tercer lugar como candidata a diputada provincial por la Tercera Sección, tomó las palabras utilizadas por la hermana del presidente y le apuntó: "A destruir a la provincia de Buenos Aires quieren venir. Por eso la desfinancian, no hacen obras, no mandan efectivos de seguridad y llevaron la desocupación en el conurbano a casi 10 por ciento".

Karina, titular del partido violeta y responsable del armado bonaerense junto a Sebastián Pareja --ex armador de macrismo--, salió al cruce de los trolls libertarios que como el Gordo Dan se quedaron sin lugar en las listas. "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición", les dijo antes de prometer no "negociar con los viejos restos del sistema", luego de firmar una alianza electoral con los viejos dirigentes del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo.

Que Karina responda sobre el caso $Libra

Mendoza salió al cruce para defender las gestión peronistas y dijo que aseguran "la mayor dignidad que puede alcanzar un trabajador", mientras que le pidió a la hermana del presidente que en lugar de apuntar contra Buenos Aires, responda las acusaciones sobre presuntas coimas recibidas en el caso $Libra.

"Ay Karina, ustedes detestan a los habitantes del conurbano, nos desprecian. Fijate si en vez de seguir haciendo daño, te dedicas a responder por esto y por todas las acusaciones que tenés de coimera", la denunció.

Junto a esa declaración, Mendoza compartió una nota de PáginaI12 titulada "Una llamativa transferencia desde la Casa Rosada" en la que se detellan los movimientos millonarios en billeteras virtuales de Hayden Davis, el norteamericano creador de la meme coin, en fechas clave de contacto entre Davis y el presidente Javier Milei o su entorno, según la investigación del ingeniero en sistemas Fernando Molina.

Mientras Karina Milei aseguró: "Venimos a romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación", Mendoza respondió: "Los peronistas queremos gobernar, porque como nos enseñaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, queremos transformar todas las realidades injustas que podamos".