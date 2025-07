La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, salió a poner un límite a los cuestionamientos internos que surgieron después del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. Y es que los integrantes de Las Fuerzas del Cielo se quejaron en sus redes sociales por no haber obtenido ni siquiera un lugar para uno de sus representantes y atacaron al titular provincial del partido, Sebastián Pareja.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, fustigó Karina en un mensaje a través de sus redes sociales.

La presidenta de LLA aseguró que el partido viene a “poner fin a una era” y “romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación”. Por esa razón, explicó, “no llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema”, sino que “vinimos a destruirlo”.

“La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, afirmó.

“El Jefe” aseguró, además, que Javier Milei aplicó desde el inicio de su Gobierno el principio de tabula rasa porque “esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna” el Presidente.

De esta forma alude al cuestionamiento del ejército de trolls libertarios por la candidatura a diputado provincial por la Segunda Sección Electoral de Pablo Morillo, el dirigente del que se viralizó un video en el que en 2021 exaltó la figura del gobernador Axel Kicillof y le ponderó su capacidad para ser Presidente de la Nación.

Noticia en desarrollo