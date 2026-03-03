Omitir para ir al contenido principal
No habrá fútbol entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero

Tapia impuso su peso y AFA ratificó el paro para este fin de semana

La medida de fuerza consolida el mando político que Tapia ejerce sobre la entidad en medio de una fuerte presión judicial y mediática.

PRENSA AFA claudio tapia chiqui
Decidido Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, ratificó el paro del fútbol. (PRENSA AFA)

Últimas Noticias

Kansas, laboratorio de la identidad borrada

Obligan a las personas trans a devolver sus documentos rectificados

Por Martín Villagarcía

El proyecto asiático rompe el traspaso más tenso desde fin de la dictadura en Chile

Cómo un cable submarino chino cortó la tregua entre Boric y Kast

"Espero no se vea como una falta de respeto"

Antes de convertirse en DT de River, “Chacho” Coudet se despidió del Alavés con un fuerte mensaje

“Se abrazó a mí y lloró como una Magdalena"

Iris Avellaneda, madre de “El Negrito” Avellaneda, recibió a la hija de su secuestrador

Revelación del expresidente ante un comité legislativo

Clinton contó que Trump le habló de sus “grandes momentos” con Epstein

En medio de la tensión en Medio Oriente

Milei recibió a Lamelas en Olivos

Fue en Mendoza, donde esa chica se había atrincherado con un arma en la escuela

Un celador preso por abuso de una alumna

Ante la destrucción productiva, los industriales callan

Milei acusa y celebra la apertura

Por Bernarda Tinetti

El País

En medio de la tensión en Medio Oriente

Milei recibió a Lamelas en Olivos

Casación confirmó su procesamiento

Revés para el gendarme que le disparó Pablo Grillo

Responsabilizan al Estado argentino

ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que fue “una tragedia previsible”

“Para Cristina todas, para los genocidas y torturadores ninguna”

Organismos de Derechos Humanos denunciaron las restricciones impuestas a CFK

Economía

Para el titular de YPF "no va a haber cimbronazos"

Barril en llamas: la advertencia de Trump que desacomoda la calma de YPF

Por Natalia López Gómez

Mientras cae fuerte la recaudación fiscal

Boom histórico del precio del oro y Argentina con retenciones cero

Por Javier Lewkowicz

Sadesa no tiene plata ni para pagar la cuota social de la cámara industrial de Santa Fe

La curtiembre de Galperín, en serio riesgo por Milei

Por Leandro Renou

20 años llevaba Diego Coatz como economista Jefe de la entidad

Un histórico deja la Unión Industrial en medio de tensiones

Por Leandro Renou

Sociedad

El matemático Adrián Paenza participará de una entrevista pública para debatir el futuro de Latinoamérica

“La sociedad castiga mucho al que dice ‘no sé’”

Por Pablo Esteban

Música y reclamo social

“No se cierra”: La Delio Valdez dará un show en apoyo a los trabajadores de Fate

En el ataque en Georgia murieron dos estudiantes de 14 años y dos profesores

Declaran culpable de asesinato al padre del menor autor de tiroteo en escuela de EEUU

Preocupación en la salud pública por las enfermedades de transmisión sexual

La vacunación contra el VPH en Argentina cayó al menos un 30% en la última década

Deportes

"Espero no se vea como una falta de respeto"

Antes de convertirse en DT de River, “Chacho” Coudet se despidió del Alavés con un fuerte mensaje

Miroslav Klose, Ronaldo y Gerd Müller lideran el ránking

Un podio histórico sueña con tener a Messi

Por Malva Marani

Riquelme busca repatriar al delantero colombiano que coqueteó con River

Lanús recibe a Boca, que negocia el regreso de Villa