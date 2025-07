El 30 de enero último Hyden Davis, creador de $LIBRA, ingresó a las 13.56 a la Casa Rosada, donde se reunió con Javier Milei y con el trader Mauricio Novelli. Cuatro minutos más tarde desde una cuenta vinculada al empresario se hizo una transferencia de medio millón de dólares a la plataforma Kraken. Más tarde, desde la misma cuenta, fueron movidos 3,4 millones. Faltaban dos semanas para el lanzamiento del token que terminó en escándalo, con denuncias de estafa a las que se agregaron sospechas de pagos ilegales.

El dato se suma a las transacciones dudosas en fechas claves que había revelado el ingeniero en sistemas Fernando Molina, quien cree que estas nuevas operaciones detectadas serían parte de envíos que el estadounidense podría haber hecho entre billeteras propias o ligadas a él que luego desembocaron en giros millonarios a otras cuyo titular se desconoce. Este martes incluso identificó más transacciones llamativas. A las 18.33 de aquel jueves de enero Davis, según había mostrado Molina, movió 507.400 dólares a la exchange Bitget. Pero ahora identificó que eran dos por el mismo monto.

En su cuenta de "X", informó también que el 3 de febrero el empresario no sólo envió a esa plataforma 1,9 millones sino que eran casi 4 millones de dólares. Esto fue un día antes de que Novelli, el trader que le presentó a Milei, abriera dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez, adonde fue junto con su madre y su hermana, que llevaron dos mochilas y un bolso que vaciaron allí. Ambas volvieron el 17 de febrero, primer día hábil después del tuit del Presidente que invitaba a invertir en $LIBRA, publicado el día de los enamorados, y vaciaron las cajas. Cuando fueron allanadas ya no había nada.

Es más, según la reconstrucción que hizo Molina también el 13 de febrero, un día antes del estreno de $LIBRA, Davis envió 1.275.000 dólares a una exchange llamada Gate.io, que no está entre las que utiliza habitualmente. En los tres casos cruciales que había descripto se repetía un mecanismo: antes de hacer la transferencia mandaba un monto más chico, por lo general de 100 dólares, como quien testea si el mecanismo funciona. En sus nuevos hallazgos observó el mismo modus operandi, que es el que lleva a la hipótesis que debería ser analizada en la causa judicial, de que serían cuentas de terceros. Molina declaró dos veces en el Congreso y una en la causa judicial a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Taiano.

Después de su publicación sobre las transferencias millonarias de Davis, la querella que representan Juan Grabois y su equipo pidieron que vuelva a declarar y que se le pida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que se libre oficios a las empresas Gate.io y Bitget para identificar quiénes pudieron ser destinatarios de las transferencias. Pero también apunta a dilucidar si hubo conversión de activos cripto a efectivo. Las "exchange" deberían dar información sobre eso con una orden judicial y sobre la identidad de los clientes. De ordenarse las medidas en cuestión, también todo indica que deberían incluir a Kraken que, además, convierte dinero digital en cash.

Un intenso día de enero

La transferencia de 500.000 dólares que se produjo justo cuando estaba por empezar la reunión en la Casa de Gobierno, fue revelada por el diario La Nación, que también informó que la segunda operación, de 3,4 millones, se repartió después en dos cuentas. Una de ellas estaría bajo control de Kelsier Ventures, la empresa que comanda Davis. Este movimiento se produjo solo 22 minutos antes de que Milei publicara la foto en la red "X" con Davis. El texto la acompañaba decía: "Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial".

Los ingresos a la Casa Rosada muestran que entraron al mismo tiempo Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y también el diputado José Luis Espert, aunque este último se retiró unos minutos más tarde. Menos Espert, que se retiró a las 14.42, los demás se fueron once minutos antes.

Como es obvio, el 30 de enero fue un día clave. Y según se desprende de una presentación judicial de Novelli y Terrones Godoy, todo indica que estaban ajustando los detalles de $LIBRA y lo que ellos describían como un proyecto altruista, ya que decían que el plan era donar parte de los fondos a pequeños emprendimientos, que es lo que decía el tuit original de Milei (que luego borró bajo la excusa de que no estaba interiorizado y que era una iniciativa privada) y que forma parte de las explicaciones de Davis. Solo que este sugiere que la eliminación del posteo colaboró con el colapso del token y le reprocha a Milei no haberle dado ninguna explicación. El empresario dijo que él se había quedado con 100 millones de dólares de "Argentina" o "de los argentinos" que no devolvió al menos todavía. La aparición de las transferencias millonarias reabre la pregunta sobre su vínculo con el Presidente y por qué el Gobierno no lo denunció.

Palabra de experto

Con la evidencia sobre las nuevas transferencias en momentos cruciales del día del encuentro Davis-Milei, Molina publicó en "X" un cuadro donde intenta mostrar que la transacción que coincide con la reunión y la de 3,4 millones serían "entre cuentas internas de Hyaden Davis que luego desembocan" en las otras transacciones que mostró días atrás. "De igual forma y en especial la transacción a Kraken, creo que deben ser investigadas", sostuvo en el posteo. En la misma publicación explicó que a Bitget se enviaron el mismo 30 de enero "1.015.000$ y no solo 507.500$", que era su hallazgo original. "Otro punto interesante es que yo había mencionado que a Bitget se enviaban alrededor de 1,5M de dólares el 3/2 pero ahora podemos observar que se envió casi 4M", describe. Agrega que el 14 de febrero también hubo movimientos llamativos con una transferencia de una cuenta que podría estar vinculada a Davis por 2 millones a otra y luego hizo varios giros a Bitget entre el 20 y el 22 por ese mismo valor.