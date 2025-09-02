Con Lara Tomasini en voz y percusión, Unkovers trae la clásica formación de dos guitarras, bajo, batería y cantante femenina. Julio Bengoechea en bajo, Gustavo Nin en primera guitarra y coro, Rodolfo Toledo en guitarra rítmica y voz y Lautaro Mainetti en batería completan la formación de sonido clásico "beat", con un repertorio de distintas canciones de rock y pop nacional e internacional (A las 20.30, en Beatmemo.)