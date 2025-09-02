Con Lara Tomasini en voz y percusión, Unkovers trae la clásica formación de dos guitarras, bajo, batería y cantante femenina. Julio Bengoechea en bajo, Gustavo Nin en primera guitarra y coro, Rodolfo Toledo en guitarra rítmica y voz y Lautaro Mainetti en batería completan la formación de sonido clásico "beat", con un repertorio de distintas canciones de rock y pop nacional e internacional (A las 20.30, en Beatmemo.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.