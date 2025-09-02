Central no completará el fin de semana el segundo tiempo pendiente con Sarmiento. La dirigencia canaya, en común acuerdo con la de Junín, aplazan el partido para fines de octubre, cuando se disputen las últimas fechas que definirán los clasificados a los octavos de final. El plantel retoma los entrenamientos esta mañana para iniciar la preparación al encuentro con Boca en el Gigante el domingo 14.

Central y Sarmiento deben jugar el segundo tiempo en Junín del partido que se suspendió en el entrenamiento el pasado sábado por las intensas lluvias. El fin de semana no habrá fecha en el torneo Clausura porque se juega una nueva doble fecha de Eliminatorias. Y como los canayas tienen jugadores citados a sus respectivas selecciones, quedó descartada la opción de volver a Junín el fin de semana. Agustín Sández se fue a Paraguay para sumarse al representativo nacional que dirige Gustavo Alvaro y Jaminton Campaz fue convocado para jugar con Colombia los partidos ante Bolivia y Velezuela. Ambos jugadores regresarán a la ciudad el miércoles de la próxima semana.

Por lo cual la fecha que señalan Central y Sarmiento para completar el partido es el viernes 24 o sábado 25 de octubre dado que ese fin de semana no habrá actividad en Liga Profesional por realizarse el domingo 26 de octubre las elecciones legislativas nacionales. De igual forma la confirmación la debe resolver Liga Profesional.

Sin Sández ni Campaz, el plantel de Ariel Holan vuelve esta mañana a los entrenamientos. El canaya deberá prepararse para recibir el domingo 14 a las 17.30 a un Boca que acumula tres victorias consecutivas. El partido tendrá además el valor agregado de la vuelta de Miguel Russo a Arroyito.

Santiago López, por su parte, también se ausentará esta semana de los entrenamientos. En su caso porque fue convocado a practicar con el juvenil Sub 20 en Ezeiza que se prepara para participar de la disputa del Mundial de la categoría en Chile a partir del próximo sábado 27. López participó de gran parte del proceso que lidera como técnico Diego Placente y tiene muchas chances de ser convocado al Mundial. En ese caso se pederá los partidos con Gimnasia y River, al menos, de décima y undécima fecha del torneo. De avanzar la selección en el torneo López tampoco jugará ante Vélez.