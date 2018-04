“Siempre pasa que nos quedamos con ganas de ver obras, que nos da lástima cuando bajan de cartel, o que queremos volver a ver otras… el ciclo nace para darle la posibilidad al público de volver a ver algunas obras, aunque sea por algunas funciones”, dice Sofía González Gil, quien con Juan Gabriel Yacar ideó y produce el ciclo de unipersonales Volverte a Ver. La propuesta reúne trabajos estrenados en temporadas anteriores: Sola no eres nadie, Coro municipal de niños, Desvelada y sola y Nadar mariposa.

Los motivó el deseo de ver obras que no habían visto y de volver a ver otras, “premiadas y protagonizadas por artistas con recorrido”. Además, los productores buscaron que tuvieran una característica común. Así fue como se decidieron por los unipersonales. “Son obras cortas; todas cuentan una historia. A mí me encanta ver unipersonales. El teatro tiene mucho de trabajar con el otro, de equipo, mirarse y construir de a dos. Es interesante ver cuando un actor tiene que hacer todo solo, ponerse al hombro la historia, y sin tantos elementos”, dice González Gil. “El compañero termina siendo otra cosa: un instrumento, la luz, un personaje que no está físicamente”, concluye.

El ciclo se extenderá desde este mes y hasta julio, presentando un espectáculo distinto cada mes, los domingos a las 20.30. El espectador puede sacar su entrada para una o más obras, con promociones para ver las cuatro. La sede es El Método Kairós (El Salvador 4530, Palermo). La primera en subir a escena es Sola no eres nadie, de Natalia Villamil, con dirección de Ana Alvarado y actuación de Mariano Mazzei, “mirada inusual y conmovedora sobre la identidad de género”, que pone el foco en la condición transgénero, según define el comunicado de prensa del encuentro. Dirigida por Lala Mendía y con dramaturgia y actuación de Virginia Kaufmann, Coro municipal de niños es la historia de la directora del coro de niños de un pequeño pueblo que, al recibir como alumna a una india guaraní, reflexiona sobre la educación y los maestros. Es un unipersonal musical que cuenta con el trabajo de la arpista Sonia Alvarez. Se presentará durante mayo.

Ximena Banús interpreta a cuatro personajes en Desvelada y sola, escrita y dirigida también por ella, obra que se verá a partir de junio. Sus seres son una francesa despechada, una psicóloga de dudoso proceder, una ex diva del cine nacional y una locutora de FM. Finalmente, en julio será el turno de Nadar mariposa, de Lucas Lagré, quien también dirige, con actuación de Fernando Sagayo. Este material apela al humor y pone en escena a un nadador que se prepara para competir mientras es invadido por los recuerdos de sus años de juventud. Una obra sobre la dicotomía entre el placer y la exigencia; el deber y la vocación. “Las temáticas de las cuatro son distintas y las estéticas también. Lo que tienen en común es que usan un elemento para contar la historia”, concluye la productora.