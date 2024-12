Un hombre fue detenido ayer acusado de asesinar a puñaladas a cuatro integrantes de la familia de su ex pareja en las vísperas de Navidad. El viernes, mientras buscaba a su mujer, mató a su ex suegra y a su actual esposo en la localidad de Sauce Viejo. En tanto, el sábado, entró en un edificio en la zona sur de Santa Fe, mató a su ex suegro y a una ex cuñada de 15 años, e hirió a su esposa, a su nueva pareja y a otra mujer. Su ex esposa, Romina Dusso (20), había hecho una denuncia por agresiones físicas en la Comisaría de la Mujer el día anterior y estaba viviendo en la casa de su padre por temor a represalias.

El acusado fue identificado como Marcos Feruglio de 25 años. Según las fuentes policiales, todo se inició el viernes con una discusión por la manutención económica de los hijos que tuvo la pareja. Feruglio fue a ver a su ex mujer, de quien está separado hace casi un año y con quien tiene tres hijos, dos mellizas y un bebe, a la casa donde vive en la localidad de Sauce Viejo.

Después de haber sufrido agresiones, Dusso hizo una denuncia y se mudó a la casa de su padre por temor. El sábado, antes de entrar a la casa donde estaba viviendo su ex mujer, el agresor apuñaló a su padre, Gustavo Dusso (45). Ya en el interior de la casa, degolló a una hermana de 15 años de su ex esposa, e hirió a la actual pareja de su suegro, a una mujer de 31 años, y a la misma Romina.

Cuando el agresor era trasladado a la seccional policial confesó que el viernes había agredido a otras dos personas en una casa de Sauce Viejo. Al llegar al lugar los policías encontraron asesinados a cuchilladas a la madre de Romina, Claudia Oliva (44), y a la actual pareja de esta mujer, Nicolás Estrubia.