El economista, sociólogo y exsenador Eric Calcagno, analizó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones de productos extranjeros en ese país y criticó la posición del presidente Javier Milei al respecto.

En diálogo con la 750, Calcagno explicó que “los aranceles son impuestos que se ponen a las exportaciones e importaciones como podrían ser las retenciones que eran para mantener un precio normal para la carne o el pan en el país. Eso cuando se exporta. Cuando se importa, es un impuesto a todo lo que entra a un país”, al mismo tiempo que remarcó que “son políticas industriales”.

“Uno pone aranceles para que, si sale muy caro o no conviene estratégicamente comprar productos en el exterior, se toma la decisión de fabricarlos en el país. Es lo que en el peronismo del 45 se conoció como sustitución de importaciones: en vez de importar una máquina, se fabricaba acá”, agregó.

No obstante, criticó al presidente Javier Milei por su posición ante esta iniciativa de Trump y enfatizó en que “en un sistema de libre comercio como el que propone Milei no hay aranceles, no hay protección, puede venir como en la plata dulce cualquier producto a desplazar cualquier producción argentina”.



“Milei quiere convertir a los argentinos en extranjeros en su propio país. No tengo registro de una medida de ese tipo en la historia”, advirtió.

"Nos hace de goma"

En el mismo sentido, el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, Raúl Cereseto, lamentó el nuevo impuesto a las importaciones de Estados Unidos y sostuvo que “presiona sobre el precio de venta” de nuestros productos pesqueros.

“Si teníamos algún problema con la actividad pesquera, le sumamos este sorpresivo arancel que no es ni más ni menos del tercer destino más importante que tienen los productos pesqueros argentinos”, dijo.

“Actualmente somos una industria que exporta dos mil millones de dólares al año. Tenemos como primer destino España, segundo China y tercero Estados Unidos. Esto lo que haces que, por cada kilo de producto pesquero que ingrese a Estados Unidos, el comprador tendrá que abonar además de nuestro precio, un 10% más al Gobierno de Estados Unidos, lo que hace es presionar sobre el precio de venta, generando una baja al precio que actualmente tenemos nosotros frente a este mercado”, señaló.



“Como actividad exportadora, nos pega de lleno en la línea de flotación. Nos hace de goma”, sentenció.