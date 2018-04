“Mi cara sigue siendo igual porque hago todo siempre igual. ¿Podés creer que esto es en serio? ¿Que yo estoy hablando en serio?” Hacer una versión es una manera muy eficaz para una banda de mostrar su personalidad, si la tiene. A cargo de Súper 1 Mundial, la versión de My Face, del genio postpunk Henry Badowski, sintetiza las virtudes de este trío especial por su original producción (todas las voces tienen un delay analógico inconfundible), sus temas sin bajo (Pipe toca las líneas graves a lo Ray Manzarek) y su disco debut con mezcla de Eduardo Bergallo y fantasmagóricas participaciones de invitados como Anabella Cartolano (Las Ligas Menores) o Santiago Barrionuevo (El mató a un policía motorizado).

“Siempre nos gustaron bandas medio locas”, dice Pipe bajo la mirada protectora de un póster de Donovan Leitch. “La idea fue hacer algo experimental o psicodélico, pero con melodías pegadizas, aunque quizás ningún tema tenga el formato clásico de estrofa-estribillo cantado”, sigue desde el barrio de Boedo. Ahí, en la casa-estudio de Bestia Bebé, suena un vinilo de Stereolab mientras la banda menciona a otros excéntricos como Klaus Dinger (baterista de Neu!), Beta Band o Gary Numan.

De las cenizas aún ardientes de Go-Neko!, grupo emblemático del sello Laptra, surgió hace ya un par de años esta banda con nombre de jueguito de Family Game mal traducido. Felipe Quintans se hace cargo de la voz y los sintetizadores y trae los temas; Manu Gómez se encarga de las guitarras con pedales baratos, y Tom Quintans se suma para tocar la batería en este disco que en apenas un poco más de media hora musicaliza un mundo post-apocalíptico pero juguetón, épico y a la vez plástico, inevitablemente explosivo sin ser pretencioso.

“Nos gustan muchas cosas bizarras, de clase B: historietas malas, videojuegos viejos o incluso pedales medio malos”, dice Pipe, quien usa un viejo Casiotone en muchos temas del disco y también toca y produce a 107 Faunos. Manu completa: “Salvo la guitarra, yo tengo todo trucho: ¿viste que cuando algo suena trucho es porque suena medio a plástico?”.

Mientras llegan unas milanesas, alguien comenta inocentemente sobre una crítica que comparaba el debut de Súper 1 Mundial con el último de Charly García. La cara de Pipe (aunque siga siendo casi igual) lo dice todo: la comparación evidentemente no le place. “Somos anti-Charly, anti-Cerati y anti-Fito”, afirma Manu mientras los hermanos Quintans sonríen. Pipe: “Renegamos un poco, la verdad es que nos parece que, salvo Andrés Calamaro, todos buscan como una especie de lenguaje elevado que me parece malísimo. Aunque parezca injusto, hay que ser así: tenés que renegar de lo anterior para poder hacer algo vos. Siempre tratamos de no ser solemnes: no importa la cantidad de pedales que tengas sino algo hacer nuevo y que no sea predecible. Si no terminás siendo una banda tributo”.