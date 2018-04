El presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, calificó a la intervención del Partido Justicialista (PJ) nacional como “un hecho desproporcionado” que solo “beneficia al gobierno” de Cambiemos” porque deja a la principal fuerza política de oposición en una situación desfavorable para establecer alianzas de cara a las elecciones generales del año próximo. Además, sugirió que la medida “no estuvo disociada” del encuentro de dirigentes peronistas antikirchneristas que el viernes se reunieron en Gualeguaychú y evaluó que, más allá de que la apelación contra esa medida sea aceptada por la Justicia, “el daño político para nuestro movimiento ya está hecho”.

“El Gobierno debe estar celebrando”, lamentó el dirigente del peronismo santafesino durante una entrevista por LT 9 en la que advirtió que lo ocurrido al PJ puede sucederle “a cualquier partido político”. No obstante, aseguró que esta situación no impedirá que “el espacio que sigue siendo mayoritario y antagónico al actual gobierno encuentre un lugar y las formas electorales para presentarse en una elección”.

Rossi cuestionó el fallo de la jueza María Romilda Servini al sostener que “ninguno de los fundamentos” que dio “tiene rigurosidad jurídica” como para determinar la intervención. “Es una medida extrema, la más drástica que puede determinar la Justicia” para un partido político, remarcó. En su opinión, si la magistrada vio que existían algunas irregularidades pudo haber tomado otras medidas menores, como “apercibimientos, dar una cantidad de tiempo para subsanar la irregularidad e inclusive poner un veedor judicial” que “en 90 días pueda informarle a la jueza cuál es el estado de la vida interna del partido”.

“Fue una decisión que se tomó el martes sobre una denuncia que se presentó el lunes, que la jueza resolvió en menos de 24 horas, que termina designando como interventor a un dirigente político (Luis Barrionuevo) que es del mismo sector que el denunciante (Carlos Acuña)", explicó el diputado nacional.

También calificó a Barrionuevo como “un dirigente político faccioso” porque “no tiene diálogo con todos los sectores” del peronismo. “De hecho con el kirchnerisno no habla y nos vive descalificando”. En las presidenciales de 2015, añadió, “Barrionuevo no apoyó a Scioli” y señaló que “seguramente votó a Macri”.

“Aparte, no me parece que el encuentro de Gualeguaychú esté disociado de esto –lanzó-. Donde varios dirigentes se encontraron para la unidad y lo primero que dijeron es que con nosotros (por el kirchnerismo) no tenían nada que ver. Es el mismo límite que pone Barrionuevo.”