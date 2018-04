En el último día de la visita oficial de Mariano Rajoy a la Argentina, el mandatario español fue exhortado a comprometerse con las víctimas del franquismo. En contraste con el ambiente edulcorado que venía encontrando su paso por nuestro país, ayer los organismos de derechos humanos le pidieron a Rajoy que “tome medidas para que el Estado español juzgue a los acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo o extradite a los imputados”. Además, el diputado nacional de Unidad Ciudadana Horacio Pietragalla le entregó una carta en la que le recordó que “la Justicia argentina lleva adelante procesos iniciados por numerosas familias víctimas del franquismo ante la imposibilidad de obtener una respuesta jurisdiccional en su país”.

“¡Vete a la mierda, coño! ¿Y de los crímenes de los comunistas, qué?”, soltó un miembro de la comitiva española, segundos después de que un periodista le preguntara a Rajoy si tenía pensado “hacer algo con los crímenes del franquismo” o si había intenciones de construir un sitio de la memoria similar en España. El intercambio se produjo en el Parque de la Memoria, durante el homenaje a las víctimas españolas del terrorismo de Estado, que formó parte de la agenda de cierre de la visita diplomática. El mandatario eludió esa y otras cuestiones, que omitió responder. Una de ellas fue la carta en la que los organismos de derechos humanos le recordaron que el año pasado la ONU pidió expresamente que el Estado que él representa atienda “de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo” y lamentaron que “una serie de decisiones del Estado español limitaron el efecto de esta institución legal eficaz”, en alusión a la aplicación de la jurisdicción universal en la que el país ibérico fue pionero. “Los crímenes aberrantes a los que nos referimos afectan a toda la humanidad y por eso importan a la comunidad internacional. Solicitamos que impulse medidas que contribuyan a la Memoria, la Verdad y la Justicia de las víctimas de la guerra civil y del franquismo”, concluye el documento firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, APDH y el CELS, entre otros.

En sintonía, el líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, expresó: “Con un poco de suerte el Parque de la Memoria le refresca la suya (a Rajoy) y se acuerda de los miles de ejecutados que aún siguen en nuestras cunetas y que esperan una Justicia a la que él y su partido dedican cero euros por sexto año consecutivo”.

Más tarde, en el Congreso, Pietragalla irrumpió en la reunión que Rajoy mantenía con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y le entregó una carta para pedirle “compromiso para terminar con la impunidad vinculada a los crímenes cometidos por el franquismo”. “Diversas instituciones españolas han ofrecido resistencia a los pedidos judiciales de exhumación y recolección de testimonios. Asimismo, los pedidos de extradición no han sido respondidos”, expresó en la nota el diputado, quien remarcó que tiene “la convicción de que los delitos cometidos por la dictadura franquista son delitos de lesa humanidad”. En diálogo con PáginaI12, Pietragalla dijo que su carta estuvo enmarcada “en el pedido que estamos haciendo los organismos para que se pueda juzgar a los genocidas del franquismo en España”. “Si eso es muy difícil, que por lo menos habiliten la extradición”, sostuvo. Con respecto al intercambio con Rajoy, el diputado comentó: “Me dijo que la iba a leer, pero no me hizo ningún comentario. Ya sabemos cuál va a ser su respuesta”.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.