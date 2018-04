En designado interventor del Partido Justicialista, Luis Barrionuevo, realizó algunas llamativas declaraciones a poco de aceptar el cargo de manos de la jueza federal María Servini de Cubría, hecho que ocurrió un día que él andaba por Tribunales. Aseguró que en su gestión va a hablar “con todos los que son peronistas” pero en cuanto le preguntaron por los kirchneristas respondió que “no tienen nada que hacer en el PJ”.

“Hace unos días yo estaba en la plaza de Tribunales cuando me sonó el teléfono y me dijeron que la jueza me quería ver. Fui y me preguntó si no quería ser el interventor del PJ. Todo el asunto se manejó en silencio. Me eligió porque soy un verdadero peronista. La sangre que me fluye es completamente peronista”, contó Barrionuevo sobre los entretelones de su designación, en una entrevista a la web de Clarín.

Detalló que su primera medida sería colocar gente de su confianza en la sede del PJ de la calle Matheu. Que luego abrirá “los brazos bien grandes” para recibir a los peronistas en el lugar porque su objetivo será que el PJ “pelee con fuerzas” en las elecciones de 2019. “Ya estoy en contacto con la gente de los equipos de Eduardo Duhalde, con Julio Bárbaro, voy a hablar con todos los que son peronistas”, sostuvo, sin entrar en detalles acerca de quiénes integran hoy esos equipos de trabajo. Tanto Duhalde como Bárbaro hace tiempo que están lejos de la actividad pública.

Respecto a quiénes serían esos otros peronistas con los que hablaría, mencionó al jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, el diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Los tres –Pichetto y Bossio en persona, y Massa a través de sus legisladores– fueron los animadores del poco animado encuentro del peronismo dialoguista de días atrás, en Gualeguaychú. Según la mirada del interventor Barrionuevo, son “todos” los peronistas. Le hicieron notar que entre esos nombres no había kirchneristas.

“Ellos no tienen nada que hacer en el PJ. Ellos armaron su propio partido, Unidad Ciudadana. Ellos lo que quieren es usar al PJ de madriguera”, sostuvo Barrionuevo.