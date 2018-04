El diputado Rodolfo Tailhade también presentó una denuncia contra el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, por cobrar dinero del Deutsche Bank. Según el legislador, se trata de bonos atrasados de su anterior trabajo. No obstante, las transferencias –que llegarían a cien mil euros y 13 mil acciones del banco– las recibió al mismo tiempo que ese banco funcionaba como colocador de deuda y cobraba comisiones. Tailhade remarcó que Bausili se reunió en numerosas oportunidades con los directivos del Deutsche Bank, por lo que no puede alegar que se excusó en los casos vinculados a su ex empleador. Indicó además que, en base a las declaraciones juradas de Bausili, en 2016 incrementó su patrimonio del 123,9 por ciento. Además, a diferencia de Caputo, declaró su participación en una serie de offshores radicadas en guaridas fiscales. También declaró 76 mil dólares en acciones del Deutsche Bank. En la denuncia, el diputado lo acusó de presuntos delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y uso de información privilegiada. La denuncia recayó en el juzgado de Claudio Bonadío.