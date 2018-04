El matrimonio Duhalde salió ayer a tomar distancia de la intervención judicial decidida por la jueza María Servini de Cubría. El ex presidente Eduardo Duhalde criticó la medida y planteó la necesidad de “arribar a una instancia de conciliación que permita una normalización no traumática, con la participación de todos los sectores en elecciones libres”. Según Duhalde, la mejor forma de solucionar el problema que atraviesa el PJ es “encontrar un acuerdo que normalice el partido, a partir de un compromiso de convocar a elecciones internas, sin exclusiones, en marzo del año próximo”. En tanto, la ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde contó que “hace como diez años mi esposo pide la intervención porque no se llamaba a elecciones y no había padrones claros. Pero hace una semana él se reunió con las autoridades para decirles que podía ir a la Justicia a dejar sin efecto sus pedido si éramos capaces de normalizar el partido en serio con la voluntad de todos”, afirmó Chiche Duhalde.