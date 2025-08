Delante del lugar exacto donde cayó herido Pablo Grillo el 12 de marzo, en la marcha de los jubilados, quedó una marca en el pavimento. El fotógrafo se había ubicado detrás de una cama prendida fuego, que dejó un rastro negro, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Esto permitió el sábado último sumar precisión para calcular la distancia que lo separaba del cabo de Gendarmería Nacional (GNA) Héctor Guerrrero, autor del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del joven y casi lo mata, por el que aún está en rehabilitación.

Durante dos horas, peritos de la División Balística de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, de la querella de Grillo y de la defensa del agente sacaron fotos y tomaron medidas. Un cálculo provisorio indica que el tiro fue a unos 56 metros, una medida muy próxima a la que habían tomado los expertos del colectivo Mapa de la Policía, indicativa de que tuvo que haber sido a una alta velocidad. Rodolfo Pregliasco, físico forense, había indicado 54 metros. Esto demuestra el valor del trabajo de este equipo que fue entregado al juzgado de María Servini. La medida definitiva será uno de los datos claves que deberá incluir el informe de esta planimetría, que es la antesala de la reconstrucción que se hará con la misma pistola lanzagases que utilizó el efectivo, secuestrada en el Edificio Centinela.

La planimetría

Los elementos centrales para que los especialistas de Balística de la policía porteña hagan la planimetría en cuestión --fotos y mediciones-- fueron obtenidos entre las siete y las nueve y media de la mañana. Además de los expertos, estuvo presente un secretario de la jueza Servini, a cargo del expediente, y abogados de la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). Como complemento, tendrán que tomarle medidas antropométricas a Guerrero, como la estatura, el brazo, el antebrazo y la medida desde el hombro hasta la mano. El objetivo es obtener con el mayor rigor no sólo la distancia sino el ángulo del disparo.

Todo indica que el cabo accionó el arma en forma horizontal, directo a la cabeza, es decir, contra los reglamentos de la propia fuerza y del uso de estas armas menos letales, pero esto debe ser confirmado por esta reconstrucción. El juzgado apuesta a tener todos los informes necesarios para el 2 de septiembre, que es el día que Guerrero está citado a indagatoria. Habrá que ver si llegan. La fecha de la reconstrucción todavía no está establecida: todo lo que se está haciendo son los preparativos para llegar a eso. Será una suerte de recreación de los hechos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue insistiendo con que Guerrero "no tuvo la intención de ir y tirarle a una persona, estaba en una formación con otros gendarmes, hizo todo lo que tenía que hacer y tuvo la mala suerte de que ese gas rebotase sobre un fierro y le pagase en la frente a Pablo Grillo". Desde Mapa de la Policía mostraron imágenes que muestran que el proyectil hace una trayectoria horizontal. También que lo que había era una estructura de madera, una cama, no "un fierro" o algo metálico. Todo lo que dice la ministra está en la misma línea del insólito sumario administrativo en el que Gendarmería le echó la culpa al propio Grillo por "ubicarse en la línea de tiro". Decía que había sido un "hecho fortuito" y producto de la "mala visibilidad". Hay, de todos modos, imágenes de otros momentos donde se lo ve a Guerrero disparar con la postura de rodilla en tierra y el arma en posición horizontal.

Otro dato de suma importancia, constatado la semana pasada también por un informe y video de Mapa de la Policía, indica que casi a la misma hora, con solo tres minutos de diferencia, un agente de la Prefectura Naval le disparaba del otro lado de la Plaza Congreso, directo a la cabeza al hincha de Chacarita Jonathan Navarro, quien perdió la visión de un ojo. Es decir, pareció haber una acción coordinada entre las fuerzas federales al mando de Bullrich probablemente derivada de alguna directiva. Pablo Grillo fue herido a las 17.18 y Navarro a las 17.21.

Agujeros de la causa

Antes de que comenzara la feria judicial, que acaba de terminar, la querella de Grillo reclamó materiales que habían sido requeridos a Gendarmería y a la Policía Federal, que aún no fueron entregados. Por un lado, el contenido de filmaciones de gendarmes que integraban el grupo de Guerrero. GNA había informado que había registros de una cámara GoPro y una manual. Se accedió al contenido que, a la vez, revelaba que otros gendarmes llevaban cámaras que no queda claro si no fueron encendidas o cuyo registro la fuerza omitió aportar. Las respuestas de "la fuerza resultaron fragmentarias, contradictorias y en muchos casos evasivas", señaló la querella. "Por ejemplo, se informó primero que el gendarme Reyes llevaba una cámara que 'no fue activada', pero posteriormente se indicó que la portaba el gendarme Aguirre y que 'no se percató que no había encendido correctamente', sin que se hayan instruido actuaciones disciplinarias". No está claro cuántas cámaras se usaron y el criterio para activarlas.

Otro capítulo es el de las modulaciones de la Policía Federal, que entregó audios en un archivo que decía que abarcaba desde las 12 del mediodía hasta las 23.34 horas. Pero la duración de las grabaciones entregadas era mucho más acotada: 5 horas, 40 minutos y 50 segundos. La PFA no precisó aún si ese es todo el registro que tiene, si hay otros tramos no remitidos y por qué, y cuál fue el horario exacto de inicio y fin del audio. No se entienden las razones del recorte. Pidieron el contenido completo y, en caso de existir, una transcripción.

A la vez, hay medidas que fueron pedidas por el CELS y la LADH y a las que la jueza Servini aún no hizo lugar, que son fundamentales para esclarecer qué lugar, tarea y responsabilidad tenía cada componente del grupo en el que se encontraba Guerrero. Esto apunta a determinar qué papel tenía cada uno y en relación a Guerrero: quién debían controlar, supervisar, ordenar el cese de acciones o intervenir para que los disparos se realicen dentro de los parámetros legales. El objetivo es rearmar la cadena de mando para comprender esas responsabilidades. Algunos pocos datos surgen de las actuaciones administrativas, pero quedan interrogantes y faltan nombres.

Había un "oficial de enlace", el comandante mayor, Jorge Lisandro Chas, cuyas funciones no fueron especificadas; no está claro quién era el jefe de la Sección de Empleo Inmediato (SEI); según la orden de servicio 659/25 --la que llevaba la frase de Diego Maradona "hay que ser cagón para no defender a los jubilados"-- el oficial superior de la superintendencia de Seguridad y Custodia y el de Orden Urbano y Federal estarían a cargo del operativo, pero no están identificados. Se supone que ambos tenían "video corporal", y por eso se piden también esas filmaciones. Había también una "tarea de seguridad en la marcha" con "medidas de seguridad de Contrainteligencia" que habría estado a cargo del alférez Gonzalo Guoulart, de la SEI y sobre él se piden precisiones sobre sus funciones y responsabilidades.

Falta identificar al responsable operativo de GNA en el terreno o jefe del Escuadrón CONDIS (contradisturbios), luego a un responsable de supervisión a cargo del Comando Jurisdiccional, que a la vez designa a un Oficial Superior Supervisor, con aprobación del Director de Gendarmería, que debe notificar al Ministerio de Seguridad. No se saben los nombres de los primeros, ni el armamento asignado. Por las actuaciones internas, el "Comando Jurisdiccional" podría ser el jefe del Comando Región de la Provincia de Buenos Aires, Comandante General Marcelo Fabián Porra Melconian o quien "detente el cargo de jefe de Agrupación", cuyo nombre no fue informado. "Tampoco está claro a cuál de las dos figuras designaron como responsable de supervisar los acontecimientos y el accionar de los gendarmes. A su vez, del Protocolo surge que, ya sea el Comandante de Región o el Jefe de Agrupación, designará un Oficial Superior Supervisor (OSS) o un Oficial Jefe Supervisor (OJS). En este caso --señaló la querella-- no contamos, al día de hoy, con ninguna información al respecto".