A través de un comunicado titulado “la costumbre negacionista”, el Llamamiento Argentino Judío repudió las declaraciones de Esmeralda Mitre, quien ayer relativizó la cantidad de víctimas de los genocidios nazi y de la última dictadura militar. La organización sostuvo que la actriz pasó a ser “la nueva vocera de una ofensiva banalizadora” de esos crímenes contra la humanidad de la que también son parte su ex esposo, el ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido, y el actual secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Como se sabe, tanto Lopérfido como Avruj pusieron en tela de juicio la cantidad de 30 mil desaparecidos. Ayer, en un intento de defender a su ex marido, Mitre hizo lo mismo durante una entrevista periodística. Dijo que la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado no fue esa sino “los que dijo la Conadep” y consideró: “Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizás no eran tantos”.

Para el Llamamiento Judío Argentino, “las declaraciones negacionistas” de Mitre “repiten el discurso del desprecio hacia la memoria” tanto de las víctimas la última dictadura argentina como del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Sus dichos, agregó la organización, pretenden “sepultar la historia más dolorosa y trágica de nuestro pueblo”.

Además, afirmaron que los relatos “falsamente cuantitativo” sobre esos genocidios tienen como objetivo “confundir o reducir ambos crímenes contra la humanidad” y puntualizaron que, frente a ello, nada “podrá evitar que sigamos exigiendo y levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”.