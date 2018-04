La diputada de Unidad Ciudadana Vanesa Siley, junto a otros legisladores nacionales de la oposición, presentó esta semana un escrito para exigir el tratamiento de la ley nacional de alquileres que está frenado desde que llegó con media sanción del Senado en 2016, porque este año puede perder estado parlamentario.

–¿En qué situación está el proyecto sancionado por el Senado?

–El proyecto fue una modificación que viene impulsando la Federación de Inquilinos Nacional al Código Civil de la Nación. Esto fue votado por unanimidad en noviembre de 2016 en el Senado de la Nación. Esta media sanción se encuentra ahora en Diputados, es importante que este año se trate, porque perdería estado parlamentario. Por eso el lunes pasado junto a tres diputados presentamos un pedido para que este tema sea incorporado en la Comisión de Legislación General y empecemos a tratar el dictamen de Comisión para que pase al recinto y se vote tal cual vino del Senado. Hay dos cuestiones fundamentales, porque esto también es una regulación que le da más seguridad jurídica a todas las partes, tanto al que alquila como al propietario. Una de ellas es la duración de tres años del contrato de locación y la otra es que se haga ajustable el monto del alquiler entre un promedio del coeficiente de variación salarial e inflación.

–¿Cuándo tendrán una respuesta para que se empiece a discutir esto?

–La semana que viene habría reunión de asesores y ahí esperamos tener una respuesta y después en la reunión de la comisión de Diputados también. Nosotros vamos a insistir en cada ámbito, lo que pasa es que no hay una agenda puesta de antemano donde vamos a saber los temas a tratar. En esto estoy insistiendo a través de notas, solicitudes y a través del diálogo en el recinto.

–¿Por qué cree que está frenado, por tiempo o porque no hay intenciones de resolver este tema?

–Nosotros entregamos la nota el lunes, Si después de pasada la reunión de Legislación General la semana que viene no quieren incorporar el tema en el temario, ahí podría decir si hay voluntad o si en realidad lo que quieren es obstruir ese tratamiento. Esperemos que tengan la voluntad, esperemos que la incorporen y que la traten tal cual a como vino desde el Senado de la Nación. ¿Cuántas diferencias puede haber entre los mismos partidos políticos que integramos las dos cámaras? Si ya un partido la votó en el Senado, el mismo partido debería votarlo en la Cámara de Diputados.

–¿Por qué se destina más del 30 por ciento del sueldo al pago del alquiler?

–El promedio nacional es de un 41 por ciento del salario destinado a los alquileres. Casi que es confiscatorio. Tenemos un 40 por ciento destinado solo al alquiler con condiciones muchas veces desventajosas para los inquilinos. Por ejemplo, una de las cosas que se están cambiando es el tema de los años del contrato de locación. Es muy importante porque cuanto más años hay más previsibilidad. Otro punto central es que el precio no sea acorde al mercado inmobiliario sino que sea ajustado por la variación del salario y la variación del índice de precios de inflación del IPC. Y también es fundamental que se regule el depósito y que sea sólo de un mes de alquiler. Esas características que muchas veces se han dejado libradas a las reglas del mercado tienen que ser reguladas porque es una cuestión de vivienda y todo lo que tiene que ver con la vivienda corresponde, según la Constitución, a la responsabilidad al Estado.

–¿Y por qué siempre el perjudicado es el inquilino?

–Tengo una visión de comunidad organizada. La situación de los inquilinos es desventajosa porque es la parte débil de la relación. El inquilino es la parte que necesita tener una vivienda, es la parte débil de la relación y cuando las reglas las pone el mercado, sale perjudicada. En nuestro país, después del año 1994 hay una ley del derecho al consumidor, y en ese sentido siempre regula el Estado protegiendo al más débil. Mi mirada es que en cuanto esos precios estén regulados, en cuanto esos plazos no sean abusivos para la parte débil, el trabajador y la trabajadora que alquila va a poder acceder a un alquiler, no va a haber morosidad, no va a entrar en deuda, va a haber menos conflicto social. También esto es una seguridad jurídica para el propietario, saber que va a tener todos los meses el cumplimiento efectivo del contrato.