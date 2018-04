Legisladores de la oposición presentarán un pedido de interpelación al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, luego de que trascendiera que habría blanqueado 20 millones de pesos antes de su asunción como funcionario. “Vamos a presentar un pedido de interpelación. En cualquier país del mundo, los ministros Dujovne y Caputo no seguirían en sus cargos”, dijo Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados. Dujovne no desmintió ni confirmó el supuesto blanqueo de fondos. “Como ministro de Hacienda cumplo con todos los deberes que me corresponden como funcionario público. No corresponde que me refiera a información protegida por el secreto fiscal”. En su declaración jurada, el ministro informa que tiene casi el 80 por ciento de su patrimonio en el exterior, son 74 millones de un total de 97 millones de pesos declarados.

El Gobierno no para de sumar casos de funcionarios con dudoso manejo ético de su patrimonio y que brindan una señal negativa para el promocionado objetivo de atraer inversiones. A los ejemplos top de Mauricio Macri, Luis Caputo y Juan José Aranguren, entre muchos otros, ahora se suma el ministro de Hacienda. La revista Noticias publicó una investigación en la cual afirma que Dujovne evadió impuestos y blanqueó 20 millones en agosto de 2016, antes de asumir como ministro el 3 de enero de 2017, aprovechando la amnistía fiscal de Cambiemos.

A Dujovne le correspondió hasta ahora presentar sólo una declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA), por lo cual no es posible observar el incremento patrimonial del funcionario. Sin embargo, el documento de la OA contiene dos datos que podrían estar vinculados a la operación de blanqueo. El ministro de Hacienda declaró que es dueño del 100 por ciento de la empresa Florentine Global, radicada en el exterior. La fecha de ingreso de Florentine Global al patrimonio de Dujovne es julio de 2016, fecha límite para los bienes que ingresaron al blanqueo, y el valor de la firma es de 20,1 millones de pesos, el mismo monto con el que Dujovne se habría presentado a la amnistía. Al mismo momento, el funcionario se hizo propietario de la empresa JILYM Company, también radicada en el exterior aunque con una valuación de 0,01 pesos, una firma de intermediación, que suele utilizarse como engranaje tipo mamushkas para complicar el acceso de los Estados al origen del dinero.

Florentine Global LLC es una offshore radicada en la ciudad de Delaware, Estados Unidos, inscripta en noviembre de 2012, aunque Dujovne en su momento desmintió que la empresa de su declaración jurada sea aquella que está anotada en el Estado “paraíso fiscal” norteamericano.

Los funcionarios públicos tuvieron vedada la posibilidad de ingresar al blanqueo y Dujovne en ese momento no era funcionario. Sin embargo, el blanqueo lo deslegitima como promotor de la legalidad. La posesión de 20 millones de pesos sin declarar es un delito con pena de prisión.

Dujovne fue consultado por Noticias y respondió que “cumplo con todos los deberes que me corresponden como funcionario público. Presenté mis declaraciones juradas, donde figuran todos mis bienes, obtenidos por mi actividad privada. Esto es información pública. No corresponde que me refiera a información protegida por el secreto fiscal y cuya filtración es el fruto de la actividad de una banda delictiva que es investigada por la Justicia por vender información confidencial”. El ministro no niega haber blanqueado ese dinero meses antes de su designación como funcionario. La investigación de la Justicia a la que hace referencia es la que se derivó de una nota en PáginaI12 en la cual se informó que también ingresaron al blanqueo Gianfranco Macri, hermano del Presidente; Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de Gabinete de ministros; Nicolás Caputo, socio y amigo de Mauricio Macri, entre otros allegados de Cambiemos.

“Lo único que han hecho en su vida previa es hacer trampa”, criticó el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y adelantó que se presentará un pedido de interpelación al ministro Dujovne. El senador Fernando Solanas (Proyecto Sur) dijo que “en todo el mundo la evasión está penada, Caputo, Aranguren y Dujovne deberían presentar la renuncia”. “El evasor Dujovne todavía es ministro y encima nos dice que se mantiene la meta del 15 por ciento de inflación”, indicó el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. Casi el 80 por ciento del patrimonio de 97 millones de pesos de Dujovne está en el exterior. Por esa razón, el ministro pasó un incómodo momento en una presentación en un foro en Madrid, cuando le preguntaron cómo esperaba que vayan las inversiones a la Argentina si mantenía su patrimonio offshore. El interrogante se actualiza pero para el caso del cumplimiento de las obligaciones fiscales.