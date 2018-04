El ex gobernador jujeño Eduardo Fellner acaba de abandonar el penal de Alto Comedero. El miércoles pasado el juez Isidoro Cruz había ordenado su detención por el presunto delito de desvío de fondos para obras públicas. Este mismo magistrado había justificado su decisión por el presunto "riesgo de fuga" fundado en los viajes que el ex mandatario habría realizado al exterior y que la defensa niega.

Ayer por la mañana Fellner se presentó en los tribunales de esa provincia y, por medio de un escrito, negó las acusaciones por las cuales se le había impuesto la prisión preventiva. En ese texto se pedía su inmediata excarcelación. En ese momento su abogado, Horacio Aguilar, sostuvo que la prisión que se le dictó a su defendido era "un castigo anticipado" e indicó que, por ello, en el escrito solicitaban el cese de la detención.

Fellner estuvo detenido junto a otros ex funcionarios de su gobierno, Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales; y el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) José Mercado. Para el juez y la fiscalía todos están involucrados en el desvío de fondos para la construcción de viviendas administrados por la Tupac Amaru. Fellner y su abogado lo negaron y sostuvieron que era a “la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación a la que le correspondía la realización de auditorías y monitoreo de las operatorias”.