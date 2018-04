En un pedido de ampliación de declaración a indagatoria, el ex jefe de la barra de Newell's, Diego "Panadero" Ochoa, sacudió el expediente en el que se lo investiga como presunto instigador del asesinato de Maximiliano "El Quemadito" Rodríguez. Ochoa recolectó escuchas olvidadas en la causa que comprometen a abogados y jueces en la trama de una presunta maniobra para inducir la culpabilidad del crimen de Rodríguez a quien fuera el líder del paraavalancha rojinegro. La declaración tendrá consecuencias directas en el expediente e incluso pueden llevar a revisión su condena de 11 años por instigar el crimen de Roberto "Pimpi" Caminos.

Ochoa fue detenido en marzo de 2013. En 2014 fue procesado por el juez Beltramone en el expediente que busca esclarecer el asesinato del Quemadito Rodríguez en Corrientes y Pellegrini en febrero de 2013. La Cámara luego lo sobreseyó, la fiscalía apeló y el tribunal superior finalmente revocó su sobreseimiento. La fiscalía, a cargo de Luis Schiappa Prieta, debe pronunciarse para fijar fecha del juicio. En este contexto, Ochoa tuvo acceso a todas las escuchas del expediente y en su reclusión en Piñero se dedicó a transcribir cada una de ellas, presentando el pasado viernes en Instrucción Nº 9 desgrabaciones que sorprendieron.

En las conversaciones que el abogado Carlos Varela mantuvo en 2013 con Sergio Rodríguez, padre de Maximiliano y su defendido, la preocupación era saber para dónde iba la investigación por el asesinado del Quemadito: "Mañana voy a hablar con el juez y le tiro alguna línea, lo tiro en la mesa para rumbear la investigación", le promete Varela a Rodríguez. El juez en cuestión es Javier Beltramone. Acto seguido, el magistrado dispone "inteligencia de llamadas" sobre los teléfonos de Ochoa.

Sebastián Granata "Quemado" Rodríguez, condenado por el triple crimen de V. Moreno.

Sergio Rodríguez, de acuerdo a las intervenciones que se hicieron sobre su teléfono en la causa, mantiene fluidas conversaciones con Rosa, su mujer. En una de ellas el punto en cuestión es manipular la investigación sobre el crimen de su hijo el Quemadito y Sergio le cuenta los últimos acuerdos con Varela. Rosa muestra influencia sobre Sergio Rodríguez y el padre de Maximiliano reconoce al autor del crimen de su hijo como "El puntero", quien se presume ser Guille Cantero.

Rosa: -- Vos no tenés que decir nada, que nunca vos sospechaste nada de ellos (los Cantero).

Sergio Rodríguez: ‑‑ No, no los pronuncio, no me interesa, lo único que hablé es que lo investiguen a (Eduardo) Trasante (padre de Jeremías, víctima del Triple Crimen por el cual fue condenado Sergio Rodríguez como coautor a 32 años de prisión), al Panadero y al porteño (ex barra de Newell's).

Rosa: ‑‑ Está bien.

SR: -- No, a ellos nada. Si yo sé. ¿Qué soy boludo?

Rosa: -- No, porque a veces a vos te ataca, Rodríguez.

SR: -- No, pero yo sé, igual ¿sabés qué? El otro que aprendió a caminar para mí viene por ahí la sospecha, sabés de quién te hablo, del Puntero.

En la ampliación de su declaración, el ex jefe de la barra de Newell's señala otras escuchas entre Rosa y Sergio donde aparece la vinculación de Maximiliano Rodríguez en el negocio del narcotráfico y los riesgos que asumió al enfrentarse a Los Monos. Sergio le cuenta a Rosa una reunión con el Viejo Cantero registrada en la escucha 1702130922. "Hace rato que queríamos tomar mates, y todo el mundo me preguntaba que te vas a la casa del Viejo. Me voy a tomar unos mates con el Viejo Cantero. Se asombran, ¿me entendés? Cuando se fue me dijo no sé por qué quería hablar tanto con vos Sergio. Porque me mandó Dios, le digo, te veía medio tristón y me hiciste volver el alma al cuerpo, me devolviste mucha fe con lo que me dijiste. Este encuentro había que tenerlo. El me habló de mi libertad, hablamos sobre el pibe (Maxi Rodríguez). ¿Por qué hablamos sobre el pibe? Porque él una vez lo paró en un auto de alta gama y lo fueron a buscar. ¿Sabés qué le dije yo? Yo soy mucho más inteligente que mi hijo, porque esto es así. El me dijo que no, que el día de mañana cuando él no sirva más el padre le volaba la tapa de los sesos, ¿me explico? Este pibe no supo contar, él fue a todo lo fácil y así terminó, cuando no lo precisaron más, lo mataron", admite Sergio Rodríguez. "Se quería abrir solo, se quería poner un supermercado (se entiende por cocina de droga) en el centro", asume el papá del Quemadito sobre su hijo.

"Quemadito" Rodríguez, asesinado en 2013 en avenida Pellegrini.

Sergio Rodríguez afirmó en el juicio de Ochoa por el crimen de "Pimpi" Camino que su hijo fue asesinado en el marco de una interna de la barra de Newell's y lo desvinculó con el narcotráfico. En las intervenciones telefónicas el Quemadito Rodríguez reconoció sus objetivos en un diálogo con una persona sin identificar.

Maximiliano Rodríguez: ‑‑ Sabé, se van a querer morir si nos va bien un par (en referencia a una cocina de droga), vamos a tener por todo Rosario.

NN: ‑‑ Se escuchan cosas de vos, Luis, Esteban, que tenés todo mal con Guille (Cantero).

MR: ‑‑ Tenemos que armar nuestra propia banda, sí hermano quería proponerte que armemos una banda juntos, que armemos una banda más grande y poderosa.

NN: ‑‑ Ya estoy en eso, pero hay que salir de la zona sur, hay que estar bien con ellos (los Cantero, se entiende) pero armar una banda aparte.

MR: ‑‑ Somos jóvenes, si nos juntamos en dos años podemos manejar todo.

NN: -- Y vamos a tener la banda más grande y poderosa.

Al Quemadito Rodríguez lo asesinaron cuando caminaba por avenida Pellegrini junto a su novia Sofía Laffatigue. Su nombre aparece en otras conversaciones entre Sergio Rodríguez y Rosa, bajo identificación 2402130958.

Rosa: ‑‑ El hermano de ella (por Sofía).

R: ‑‑ No sé quién es el hermano, Rosa.

Rosa: ‑‑ En un BMW blanco anda el tipo.

R: ‑‑ Ahí está, ahí está el pago, Rosa.

Rosa: ‑‑ Y sí, de dónde va a sacar si no roba ni un caramelo, va en cana gratis.

R: ‑‑ Ahí está la plata, los que pagaron la entregada a mi hijo.

Rosa: ‑‑ Me decía la Carina que no sabe quién lo mantiene porque tiene de todo.

R: ‑‑ Y, sí.

Rosa: ‑‑ Toda la plata que tenía el pibe, quién va a tener la plata que él tenía.

A Ochoa le intervinieron el teléfono luego de encontrar su número en el celular del Quemadito Rodríguez. Esa pericia que detectó en la agenda de Maximiliano Rodríguez a Ochoa se realizó el 29 de abril de 2013. Pero en el expediente, sin explicación, figuran intervenciones telefónicas sobre el ex jefe de la barra de Newell's del 15 de febrero de 2013, después de la visita de Varela a Beltramone.

En la indagatoria Ochoa abundó en lo que dijeron testigos sobre él y lo que decían ellos mismos en las escuchas, en claras contradicciones y rescata una confesión por mensaje de texto de Maxilimiliano Rodríguez después de ser víctima de un ataque con armas de fuego. "Soy Maxi, el sábado los de Moreno me descargaron 2 pistolas, estoy herido casi me matan de parte de Trasante vinieron". En ninguna escucha se nombra a "Newell's" o la interna de la "barra" como desenlace del trágico final.