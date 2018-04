A los radicales no les pasa desapercibido que la chance de que el gobernador Miguel Lifschitz no tenga su ansiada relección no es menor. Por ese motivo, y ante la eventualidad de que el actual mandatario no tenga posibilidades de renovar, no descartan que haya cambios en la composición interna del Frente Progresista. "Si no hay relección de Lifschitz es barajar y dar de vuelta", aventuró el senador ucerreísta Lisandro Enrico. El deseo de un sector del socialismo, más afín al ex gobernador Antonio Bonfatti, de incorporar peronistas y otros partidos al Frente no contiene "al 95 por ciento de los radicales de la provincia", pronosticó el legislador del General López.

A todo o nada, ese es el juego del gobernador y de todo el Frente Progresista por estos días. En las próximas horas llegará a la Legislatura el proyecto de reforma constitucional y Lifschitz aspira a que vea luz verde en el próximo mes de mayo, para luego poder completar el resto del proceso en 2018, el llamado a elecciones, las elecciones y la Asamblea Constituyente. Si los diputados o senadores opositores se toman su tiempo o directamente declinan el proyecto, el gobernador no tendrá chances de continuar al frente de la Casa Gris. Y en ese escenario se abrirá un interrogante enorme en la coalición oficialista, ¿quién será el candidato a gobernador del Frente?

"No tenemos certezas de cual va ser el proyecto del Frente Progresista a nivel provincial si no hay reelección", planteó Enrico ¿Es Lifschitz o nada?, le preguntó Rosario/12 entonces. Lo negó, pero avisó que la UCR no va a apoyar una refundación del oficialismo que sume a sectores del peronismo o partidos como Ciudad Futura. "El radicalismo no tiene afinidad política con esos partidos, en ese esquema los radicales no vamos a estar", consideró y siguió: "Si no hay reelección el futuro del Frente va a ser distinto, quizás no sea el mismo Frente que era antes".

Enrico se atajó al decir que le tiene "respeto político" y "aprecio personal" a Bonfatti, pero infirió que si prospera el anhelo del sector que lidera el presidente de Diputados de sumar dirigentes de otros partidos no le ve futuro al Frente actual. A Bonfatti le achacan sus constantes y fervientes críticas al gobierno nacional y no vislumbran cómo acomodarse en el futuro en una campaña en la cual el candidato a gobernador le pegue al macrismo, socio de la UCR en el plano nacional. "El Frente Progresista no es una construcción nacional, es provincial, no deberíamos entrar en conflicto, tenemos que tener un equilibrio, pero no todos lo tienen", dijo Enrico y agregó: "Una cosa es hacer una unión y otra es juntar...no hay coincidencia en eso".

"Si no hay relección de Lifschitz es barajar y dar de vuelta. Si la orientación es la que da un sector del socialismo de ir con el PJ y Ciudad Futura, el radicalismo no tiene cabida en ese esquema, lo opina el 95 por ciento del radicalismo aunque no lo diga", afirmó el senador, quien dice a la par que la reelección es "parte esencial del proyecto, para este gobernador y para otros". Con respecto a los plazos y los tiempos que la oposición entiende escasos, dijo: "Si no se aprueba la ley en estos próximos días ya no hay tiempo para hacer la reforma en los próximos dos años, la oportunidad es ahora. Los plazos son complejos y largos, pero si no es ahora ni Dios sabe cuando será".